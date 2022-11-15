Некоторые женщины предпочитают отложить рождение первенца на более поздний возраст. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во всем мире женщины все чаще откладывают рождение первенцев на более поздний возраст, и Алтайский край – не исключение. В связи с этим в регионе набирает популярность так называемое отложенное материнство – глубокая заморозка яйцеклеток. Во сколько такая услуга обойдется в Барнауле и как проходит процедура криоконсервации, рассказала врач-репродуктолог перинатального центра «ДАР» Ольга Грудилова.

Средний возраст рождения первого ребенка в жительниц Алтайского края смещается ближе к 30 годам. Но среди женщин немало и тех, кто и в этом возрасте хотел бы отложить материнство на более поздний срок. Таким пациенткам предлагается заморозка яйцеклеток. Эта услуга не входит в ОМС и оказывается только платно. Средняя стоимость программы в Алтайском крае составляет около 150-200 тысяч рублей.

– Если 10 лет назад об этом речи практически не шло, то сейчас это набирает обороты и становится все популярнее в Алтайском крае. Пациенты самостоятельно обращаются с такими запросами, - говорит Ольга Грудилова.

К заморозке яйцеклеток женщины прибегают и при других обстоятельствах. Например, когда предстоит химиотерапия, хирургические операции и другие вмешательства, которые могут негативно повлиять на репродуктивную функцию. В таком случае полезно сохранить более здоровые яйцеклетки, чтобы в будущем выносить ребенка.

Процедура криоконсервации проводится по определенному протоколу.

– Пациентке проводят УЗИ, она сдает анализы для выявления каких-либо сопутствующих заболеваний. В случае, если нет каких-либо противопоказаний, мы предлагаем пациентке вступить в протокол стимуляции. Мы назначаем ей гормональные препараты, она принимает их в течение 10-12 дней, а затем проводится пункция фолликулов. Для пациентки это безболезненно, вся процедура проходит под анестезией. После этого полученные яйцеклетки мы замораживаем на специальных крионосителях в жидком азоте. Храниться они могут долго, - рассказала Ольга Грудилова.

Благодаря криоконсервации беременность можно отложить на год, пять или даже десять лет. Например, женщина может заморозить яйцеклетки в 30 лет, а решиться на беременность только к 40 годам. По словам медика, у более молодых яйцеклеток будет меньшее количество хромосомных аномалий.

Интересный факт

Замороженные яйцеклетки хранятся при температуре -196 градусов.

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