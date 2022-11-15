Похолодание до -15 градусов ожидается в Алтайском крае

Также ожидается снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заметно испортится погода – в ближайшие дни усилится ветер, выпадет снег. Также в регионе похолодает. Подробнее о погоде рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра

– Погода на этой неделе в Алтайском крае будет определяться чередованием циклонов, их ложбин и антициклонов. Это обусловит ее неустойчивый характер с осадками и усилением ветра, – объяснила синоптик.

Во вторник, 15 ноября, через районы региона пройдет мощный циклон, сформировавшийся над Северной Атлантикой. На большей части территории Алтайского края пройдут мокрый снег, дождь, в предгорьях осадки будут особенно сильными. Местами ожидаются гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Днем будет +2…+7 градусов.

В среду, 16 ноября, в регионе также ожидаются снег и мокрый снег. Возможны гололедные явления и метели. Днем температура воздуха составит -1…+4 градуса. Будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

– Сильнее всего ветер усилится в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Павловском и Красногорском районах, – добавили в региональном управлении МЧС.

В четверг, 17 ноября, с прохождением холодного фронта в Алтайском крае прогнозируют снег, метели, ночью усиление ветра. Столбики термометров днем опустятся до отметок -2…-7 градусов.

В пятницу, 18 ноября, в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью ожидается -5…-10 градусов, при прояснении до -15 градусов. Днем прогнозируют -3…-8 градусов. Местами выпадет небольшой снег.

– К выходным с прохождением ложбины северного циклона и связанными с ней фронтальных разделов в Алтайском крае вновь ожидается неустойчивая погода со снегом и мокрым снегом. Возможны метели, гололедные явления и усиление ветра до 17-22 м/с, – резюмировала Наталья Кобякова.

Спасатели призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и поменять покрышки на своих машинах. В отличие от летней, зимняя резина спасает на гололеде.

– Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Так получится снизить скорость и не потерять управления, – пояснили в МЧС.

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