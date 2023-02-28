Постные блюда к Великому посту-2023 от барнаульских шеф-поваров

Голубцы постные с рисом и грибами. Фото: ресторация сибирской кухни «Горная Аптека»
27 февраля начался Великий пост, являющийся самым строгим и продолжительным для христиан. Длится он 48 дней. Специально для тех, кто собирается держать аскезу, «Комсомолка» собрала рецепты постного меню от барнаульских шеф-поваров.
Голубцы постные с рисом и грибами
Рецепт рассчитан на 1 порцию (2 голубца)
Понадобится:
Капуста белокочанная - 160 гр.
Рис пропаренный - 30 гр.
Грибы шампиньоны - 50 гр.
Репчатый лук - 50 г,
соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
1.Отварить рис в подсоленной воде до готовности;
2.Лук с грибами нарезать кубиком и обжарить на растительном масле, на медленном огне под крышкой 30 минут, после добавить рис, хорошо перемешать добавить специи. Начинка готова!
3.Крупные листы капусты отделить от кочана и варить в подсоленной воде 10 минут;
4.В подготовленные отваренные листья капусты завернуть начинку, далее запекать в духовом шкафу с добавлением небольшого количества воды 40 минут при t 130 С;
5.Подавать с соусом по вкусу.
Салат овощной с булгуром и цитрусовой заправкой
Рецепт рассчитан на 1 порцию
Состав:
Огурцы - 30 гр.
Помидоры - 30 гр.
Лук красный - 15 гр.
Булгур отварной - 70 гр.
Зелень шпината для украшения - 2 листика
Соус - 40 гр:
Сок апельсина
Соус соевый
Масло оливковое
Чили 3 гр
Способ приготовления:
Овощи нарезаем кубиками. Смешиваем с отварным булгуром, солим, перчим и заправляем соусом.
Салат овощной с булгуром. Фото: «Гастропаб 13»
Гречневая лапша с грибами
Рецепт рассчитан на 1 порцию
Понадобится:
Гречневая лапша - 75 гр сухой лапши
Болгарский перец 30 гр
Морковь 30 гр
Пекинская капуста 15 гр
Шампиньоны 50
Чеснок 1 зубчик
Перец «Чили» - 3 гр
Соус (40 гр.):
Масло оливковое
Соус соевый
Соус терияки
Зелень кинзы - 5 гр.
Способ приготовления:
Лапшу отвариваем. Овощи нарезаем тонкой соломкой, шампиньоны дольками. Все овощи обжариваем на сильном огне. Добавляем продавленный чеснок. Смешиваем с лапшой и соусом. Оформляем пекинской капустой, кинзой и перцем «Чили».
Пате из белой фасоли
Рецепт рассчитан на 1 порцию
Понадобится:
Фасоль белая - 140 гр.
Спаржа - 60 гр.
Лепешка пшеничная (постная) 1 - шт.
Семена тыквы и подсолнечника - 8 гр.
Руккола - 5 гр.
Паста из черного трюфеля - 10 гр.
Способ приготовления:
Фасоль замачиваем на ночь, затем полностью развариваем и с помощью блендера доводим до полной однородности. Полученное перетереть через мелкое сито и смешать с трюфельной пастой. Пасту можно заменить на мелко нашинкованные шампиньоны и соединить с трюфельным маслом.
Тесто на лепешку:
Мука - 55 гр.
Вода - 30 гр.
Масло растительное - 5 гр.
Соль - 2 гр.
Сахар - 2 гр.
Дрожжи сухие быстродействующие - 4 гр.
Семена подсолнечника и тыквы - 8 гр.
Тесто замесить, дать настояться при комнатной температуре 1 час. Скатать в клубки, после чего раскатать нужного вам диаметра и запекать в духовке при 180 градусов 10 - 15 минут. Спаржу очистить и обжарить. Выложить блюдо на тарелку и декорировать жареной спаржей.
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