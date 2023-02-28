Постные блюда к Великому посту-2023 от барнаульских шеф-поваров

Голубцы постные с рисом и грибами. Фото: ресторация сибирской кухни «Горная Аптека»

27 февраля начался Великий пост, являющийся самым строгим и продолжительным для христиан. Длится он 48 дней. Специально для тех, кто собирается держать аскезу, «Комсомолка» собрала рецепты постного меню от барнаульских шеф-поваров.

Рецепт от шеф-повара ресторации «Горная Аптека» Вячеслава Бессонова

Голубцы постные с рисом и грибами

Рецепт рассчитан на 1 порцию (2 голубца)

Понадобится:

Капуста белокочанная - 160 гр.

Рис пропаренный - 30 гр.

Грибы шампиньоны - 50 гр.

Репчатый лук - 50 г,

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

1.Отварить рис в подсоленной воде до готовности;

2.Лук с грибами нарезать кубиком и обжарить на растительном масле, на медленном огне под крышкой 30 минут, после добавить рис, хорошо перемешать добавить специи. Начинка готова!

3.Крупные листы капусты отделить от кочана и варить в подсоленной воде 10 минут;

4.В подготовленные отваренные листья капусты завернуть начинку, далее запекать в духовом шкафу с добавлением небольшого количества воды 40 минут при t 130 С;

5.Подавать с соусом по вкусу.

Рецепт от шеф-повара ресторана «Гастропаб 13» Евгения Астахова

Салат овощной с булгуром и цитрусовой заправкой

Рецепт рассчитан на 1 порцию

Состав:

Огурцы - 30 гр.

Помидоры - 30 гр.

Лук красный - 15 гр.

Булгур отварной - 70 гр.

Зелень шпината для украшения - 2 листика

Соус - 40 гр:

Сок апельсина

Соус соевый

Масло оливковое

Чили 3 гр

Способ приготовления:

Овощи нарезаем кубиками. Смешиваем с отварным булгуром, солим, перчим и заправляем соусом.

Салат овощной с булгуром. Фото: «Гастропаб 13»

Гречневая лапша с грибами

Рецепт рассчитан на 1 порцию

Понадобится:

Гречневая лапша - 75 гр сухой лапши

Болгарский перец 30 гр

Морковь 30 гр

Пекинская капуста 15 гр

Шампиньоны 50

Чеснок 1 зубчик

Перец «Чили» - 3 гр

Соус (40 гр.):

Масло оливковое

Соус соевый

Соус терияки

Зелень кинзы - 5 гр.

Способ приготовления:

Лапшу отвариваем. Овощи нарезаем тонкой соломкой, шампиньоны дольками. Все овощи обжариваем на сильном огне. Добавляем продавленный чеснок. Смешиваем с лапшой и соусом. Оформляем пекинской капустой, кинзой и перцем «Чили».

Рецепт от шеф-повара ресторана «Ясная поляна» Артема Агафонова

Пате из белой фасоли

Рецепт рассчитан на 1 порцию

Понадобится:

Фасоль белая - 140 гр.

Спаржа - 60 гр.

Лепешка пшеничная (постная) 1 - шт.

Семена тыквы и подсолнечника - 8 гр.

Руккола - 5 гр.

Паста из черного трюфеля - 10 гр.

Способ приготовления:

Фасоль замачиваем на ночь, затем полностью развариваем и с помощью блендера доводим до полной однородности. Полученное перетереть через мелкое сито и смешать с трюфельной пастой. Пасту можно заменить на мелко нашинкованные шампиньоны и соединить с трюфельным маслом.

Тесто на лепешку:

Мука - 55 гр.

Вода - 30 гр.

Масло растительное - 5 гр.

Соль - 2 гр.

Сахар - 2 гр.

Дрожжи сухие быстродействующие - 4 гр.

Семена подсолнечника и тыквы - 8 гр.

Тесто замесить, дать настояться при комнатной температуре 1 час. Скатать в клубки, после чего раскатать нужного вам диаметра и запекать в духовке при 180 градусов 10 - 15 минут. Спаржу очистить и обжарить. Выложить блюдо на тарелку и декорировать жареной спаржей.

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