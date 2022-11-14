Три ребенка и две женщины отравились угарным газом на Алтае

Пострадавших госпитализировали, но быстро отпустили домой Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В минувшую субботу, 12 ноября, в небольшом селе Новоиушино Тогульского района едва не произошла трагедия, но без пострадавших все же не обошлось: угарным газом отравились сразу пятеро человек, в том числе трое детей.

Утром 12 ноября в пожарно-спасательную часть № 45 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поступило сообщение о происшествии в одном из жилых домов. В нем были обнаружены сразу пятеро отравившихся угарным газом: две женщины и трое детей – 10, 12 и 15 лет.

Избежать трагедии удалось только благодаря тому, что сами пострадавшие вовремя поняли, что происходит что-то не то и вызвали фельдшера. Они рассказали, что накануне вечером вернулись домой, закрыли задвижку у печи и засыпали в топку уголь. Спустя некоторое время почувствовали тошноту, слабость, головокружение, а кожа стала бледной.

– Незамедлительно был вызван местный фельдшер, который, придя к ним, тут же вызвал скорую помощь, – рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Медики успели вовремя: они оказали помощь на месте, но госпитализация пострадавшим все же потребовалось: мать и троих ее детей отправили в Тогульскую ЦРБ, состояние еще одной женщины удалось стабилизировать прямо на месте, и она от госпитализации отказалась добровольно.

– В больнице вновь поступившим пациентам провели дополнительный осмотр и благополучно отпустили их домой, - добавляют в ведомстве.

Как подчеркивают в региональном главке МЧС, с наступлением отопительного сезона в разы увеличивается количество пожаров, вызванных неправильным использованием печей или вследствие их неисправности. Причем страдают не только жилые и нежилые постройки, но и люди. Тем не менее, далеко не редкость, когда происходят серьезные последствия даже без горения – речь как раз об отравлении угарным газом.

Не зря его называют невидимым убийцей. Он незаметно и зачастую во сне лишает людей жизни. Чаще всего задымление возникает из-за отсутствия тяги в печи. Это происходит из-за закрытой заслонки или забитого дымохода. Когда недостаточна подача кислорода, угарный газ не сгорает и начинает распространяться по помещению, вызывая отравление организма. Распознать этот момент очень сложно, поскольку газ не имеет запаха и цвета.

Первую помощь, которую следует оказать пострадавшему при отравлении – это вынести его на свежий воздух и проветрить помещение. И, разумеется, передать человека в руки квалифицированных медиков.

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