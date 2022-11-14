«Резиденция Деда Мороза» начинает работать в Алтайском крае

Резиденция алтайского Деда Мороза находится в Белокурихе Фото: Олег УКЛАДОВ

До Нового года остается полтора месяца. Однако, кто празднику рад, тот готовится встречать его заранее. В частности, это касается «Алтайской резиденции Деда Мороза», которая совсем скоро распахнет свои двери для всех, у кого уже появилось новогоднее настроение.

Ну а сейчас резиденция готовится к еще одному не менее значимому празднику – дню рождения Деда Мороза. Отмечается он 18 ноября. В Великом Устюге народные гуляния продлятся целых три дня! Алтайский край не останется в стороне от празднования. В рамках предстоящего торжества, наша резиденция представит три проекта, направленные на развитие сказочного туризма: «Интерактивная карта сказочных объектов России», «Сказочное путешествие» и «С днем рождения».

Организаторы рассказывают, что, к примеру, «Интерактивная карта сказочных объектов России» представляет собой карту страны, на которой размещены логотипы или названия действующих в стране сказочных туристических объектов. В том числе на ней можно найти место, где живет волшебник или, например, Марья Искусница. Ее усадьба расположена в Суздале, а резиденция Снегурочки в Костроме. Баба Яга обитает в Ярославской области.

Проект «Сказочное путешествие» представляет собой интерактивную настольную игру, во время прохождения которой участники познакомятся с главным сказочным героем, а также выполнят несколько заданий.

А в рамках проекта «С днем рождения» участники смогут поздравить с праздниками любимых сказочных героев. Помимо этого они познакомятся с фольклором и традициями.

– Главной целью презентуемых проектов является содействие развитию единой политики развития сказочного туризма в России, - подчеркивают в алтайской резиденции Деда Мороза.

Но на этом торжества не заканчиваются. В этом году резиденция Алтайского Деда Мороза станет участникам фестиваля «Алтайская зимовка». Он пройдет с 26 ноября и до 4 декабря. Мероприятия пройдут во многих городах и районах региона, в том числе в Белокурихе.

– 3 декабря - в Алтайской резиденции Деда Мороза проведут бесплатные мастер-классы по созданию елочных украшений и отметят День рождения зимнего волшебника веселым уличным представлением, - рассказывают организаторы фестиваля.

Напомним, 25 ноября в Барнаул приедет поезд главного российского Деда Мороза. Ровно в 9.55 его локомотив сделает остановку на железнодорожном вокзале краевой столицы. Сказочный волшебник проведет для горожан праздник с участием артистов и аниматоров. Они постараются создать невероятную предновогоднюю атмосферу.

Основные народные гуляния пройдут на перроне, но также все желающие смогут попасть внутрь самого поезда Деда Мороза. Это настоящий сказочный офис не колесах. Внутри есть все для автономного существования: вагоны-рестораны, вагон-лавка, вагон-сцена и салон-приемная. Это очень важно, поскольку главный житель Великого Устюга намерен проехать более 100 городов России.

Помимо Барнаула Дед Мороз также побывает в Славгороде. 26 ноября он сделает остановку в алтайском городе в 10.37.

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«Алтайская резиденция Деда Мороза» находится по адресу: г. Белокуриха, ул. Славского 17. Телефон: 8 (3852) 60-80-99.

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