За три дня мошенники обманули 6 жителей Алтая на миллионы рублей

Мошенники продолжают звонить жителям региона Фото: Олег УКЛАДОВ

За 3 дня жертвами мошенников стали 6 жителей Республики Алтай, всем им звонили незнакомцы, которые втирались в доверие и выманивали деньги. О схемах обмана, по которым работают аферисты, рассказали в региональном управлении МВД.

Накануне 35-летней жительнице Майминского района позвонил незнакомец. Он уверенно представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что интернет-мошенники от ее имени пробуют взять кредит. Во время звонка аферист использовал подменный номер и для того, чтобы все выглядело более убедительным перевел телефонный разговор лжесотруднику банка. Чтобы защитить деньги он предложил девушке оформить кредит и перевести средства на специальный страховой счет.

– Доверившись незнакомцам, сельчанка оформила кредит на сумму 106 тысяч рублей в отделении банка и через банкомат перевела аферистам указанную сумму, – отметили в ведомстве.

Мошенники на этом не остановились и начали уговаривать перевести все сбережения на страховой счет, чтобы деньги были защищены в будущем. Аферисты продолжали втираться в доверие и настаивали на том, что деньги вернутся на счет в течение суток. В итоге доверчивая сельчанка перевела более 1,2 млн рублей.

На следующий день девушка не дождалась обещанного возврата денег и попыталась связаться с лжесотрудниками банка, но их телефоны были отключены. Сельчанка обратилась за помощью в полицию.

По такой же схеме мошенники обманули другого жителя Республике Алтай. 46-летний мужчина также хотел сохранить сбережения и лишился 730 тысяч рублей. Жертвами аферистов стали и другие жители региона.

Правоохранители возбудили уголовные дела и призывают быть бдительными.

– Проверяйте любую поступающую вам информацию и не совершайте преждевременных действий с деньгами. Помните, что ваша безопасность зависит только от вас, – подчеркнули в МВД.

Ранее мы неоднократно рассказывали о том, что мошенник разводят и жителей Алтайского края. Например, барнаульца обманули на 25 тысяч рублей, пригласив на выставку. У другой жительницы региона, учительница из Шипуновского района, похитили 1,7 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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