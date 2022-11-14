На Алтае редких диких птиц пригласили жить в ящиках на скалах

Установка дуплонов в горах Алая. Фото: Игорь Карякин

Орнитологи установили в Республиках Тыва и Алтай 50 искусственных гнездовий в местах обитания редких хищных птиц. Как сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе, в них могут поселиться балабаны и другие пернатые.

Установка дуплонов в горах Алая. Фото: Игорь Карякин

Искусственные гнездовья – это ящики из OSB-плиты и платформы из веток и палок. Такие начали создавать в 2017 году, и с тех пор пернатые заселили 250 новых домов.

- В этом году мы установили десять дуплонов в отдаленном высокогорном Кош-Агачского районе в Республике Алтай, где гнездятся редкие алтайские балабаны, - рассказал руководитель Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин.

Установка дуплонов в горах Алая. Фото: Игорь Карякин

Установка таких ящиков называется нестбоксинг. Проект получил начало в связи с тем, что в природе становится все меньше естественных безопасных мест для гнездования хищных птиц. На Алтае создание искусственных гнездовий особенно важно, так как, к примеру, птенцов редкого балабана выпускают в дикую природу методом хекинга.

- Сначала птенцов из питомника помещают специальный гнездовой ящик, в который люди выкладывают корм, а птицы привыкают к жизни в природе. Слежение за этими соколами с помощью трекеров доказывают: после зимней миграции птицы возвращаются обратно, чтобы создать семьи, — пояснил старший координатор проектов Фонда Александр Карнаухов.

Установка дуплонов в горах Алая. Фото: Игорь Карякин

Для установки ящиков выбирают места, где птицы смогли бы найти достаточно корма. Ящики и платформы должны быть удобными, долговечными и безопасными, чтобы защитить птенцов от холода, ветра и падения из гнезда. Специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях – устанавливали ящики на скалах, прямо над пропастью. Проводить такие работы могут люди, имеющие сноровку и навыки альпинизма. Своим опытом они поделились и с сотрудниками национального парка «Сайлюгемский», поэтому в будущем алтайские специалисты могут сами строить и устанавливать такие «дома» для птиц.

Авторы проекта уверены, что искусственные гнездовья помогут повысить выживаемость птиц, а также поспособствуют размножению редких видов. В планах на следующий сезон – новый этап строительных работ для сохранения редких пернатых.

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