Минспорт отказался проводить в Барнауле патриотические соревнования по скийорингу

В начале февраля соревнования успешно прошли в Бийске. Фото: Евгений Лебедев

– «Что имеем - не храним, потерявши – плачем». Именно так я оцениваю сегодняшние действия министерства спорта Алтайского края? – возмущается Виктор Пантыкин, Мастер спорта СССР, Заслуженный путешественник России, Мастер туризма международного класса, Почетный работник министерства образования и науки РФ.

С 1996-го ежегодно в Алтайском крае проводились гонки мотолыжных экипажей или как его принято называть скийоринг. Соревнования были приурочены к разным праздникам – Новый год или Рождество, открытие и закрытие зимнего сезона и т.д. Но одним из самых важных стартов было 23 февраля. Патриотизм всегда старались и до сих пор стараются прививать в федерации спортивного туризма. Особенно в отделении мотоциклистов.

А в последние годы скийоринг стал одной из фишек праздника «Алтайская зимовка». Интересно, зрелищно, экстремально. Зрители были довольны, а мальчишки и девчонки, участвующие в борьбе за медали и подавно.

– В определенный момент чиновники от спорта решили заглянуть в Реестр видов спорта РФ. И не обнаружили эту дисциплину ни в мотоспорте, ни спортивном туризме, ни автомобильном спорте! Не знаю, что они испытывали. Думаю - нескрываемую радость. «Баба с возу - кобыле легче»! И вот 15 февраля 2023 года появился на свет приказ министерства спорта Алтайского края о запрете этих гонок, - продолжает Виктор Михайлович. – Одновременно под этот запрет попали другие виды: мотоориентирование, мотомногоборье, фигурное вождение мотоцикла. Все вышеперечисленные виды когда-то были самостоятельными видами спорта в СССР. Но в какой-то момент они исчезли из Реестра. Могу только догадываться, почему же так произошло. Но федерации спортивного туризма Алтайского края и Новосибирской области продолжают активно развивать это.

На 23 февраля в Барнауле были назначены соревнования, но как раз 15 февраля в федерацию спортивного туризма пришло письмо от минспорта, где говорилось о том, что турнир отменяется, а весь наградной материал и денежные средства, предназначенные для его проведения необходимо вернуть в КАУ «ЦСП».

Афиша соревнований в 1996 году. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Я много раз обращался в минспорта края о легализации этих дисциплин в спортивном туризме (на средствах передвижения). Палец о палец не ударили. Наоборот - не поддержали сборную Алтайского края в чемпионате России-2022. Хотя, начиная с 2008 года, команды автомотогтуристов постоянно были в призерах и на Кубках России, и в чемпионатах мира! А норматив «Мастера спорта» можно выполнить только на этих соревнованях. Опять тупик… - добавляет собеседник. – Вот сижу я и думаю, либо я что-то не понимаю, либо чиновники слишком держатся за свои кресла? Со всех ТВ, радио говорят о «потярянном поколении», необходимости растить будущих защитников Отчества. Да, именно такая была Программа в краевмом центре детско-юношеского туризма и краеведения, которая заняла на Всероссийском конкурсе 1997 года третье место! И что? Мы опять стоим у «разбитого корыта»! Пора бы проснуться.

По мнению Виктора Пантыкина, технические виды спорта в Алтайском крае на сегодняшний день буквально влачат жалкое существование. По другому это просто не назвать. Хотя в какой-то степени можно говорить о том, что это основа знаний, которые в будущем могут пригодиться мальчишкам и девчонкам. Сейчас в районах исчезают мотокружки, автодрома в Барнауле, где они могли бы оттачивать свое мастерство, нет. О финансировании вообще говорить не стоит – его практически нет. Многое держится на энтузиазме самих ребят, их наставников и родителей. Львиную долю они делают своими руками, а что не могут – покупают.

На прошедшей на днях пресс-конференции министр спорта Алтайского края Максим Рябцев попытался объяснить, что за недоразумение произошло:

- Для того чтобы министерство спорта проводило соревнования, должен быть такой вид спорта. Данной дисциплины (гонки мотолыжных экипажей, - прим.ред.) в Реестре видов спорта нет. В связи с этим соревнования были отменены. Форму проведения этих соревнований мы легко готовы обсуждать, тем более посвященных такой знаменательной дате. Но надо понять, как мы будем проводить. Сейчас у нас нет права их проводить. Я даже не знаю, что это? Вид физической активности? – говорит Максим Терентьевич. – На самом деле участники есть, вид активно развивается. Мы готовы сесть с руководителем федерации и обсудить форму проведения данных соревнований. Он нам и подскажет форму.

Однако вопреки тому, что министерство спорта открестилось от проведения соревнований, сил, средств и времени на подготовку было потрачено много и организаторы приняли решение все же провести их, но за свой счет. А к диалогу с ведомством они по-прежнему готовы. Осталось только договориться.

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