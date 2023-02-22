Следователи уже выехали на место трагедии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В ночь на 22 февраля в Камне-на-Оби произошел страшный пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службах управления следкома и прокуратуры по Алтайскому краю, из охваченного пламенем жилища не смогли выбраться три женщины.

По предварительным данным, 44-летняя хозяйка дома жила одна и пригласила вечером в гости двух знакомых 70-летних женщин, а также 50-летнего мужчину. После застолья с алкоголем хозяйка и гости уснули, а на веранде дома начался пожар. Лишь мужчина вовремя успел выбить окно в доме и выбрался. С места происшествия его госпитализировали в больницу.

После тушения пожара в доме обнаружили тела 44-летней хозяйки и ее гостей. Эксперты предварительно установили, что они скончались от отравления угарным газом.

- По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - отметили в следственном управлении.

Следователи уже выехали на место трагедии, допросили очевидцев и назначили экспертизы, в том числе для установления причины возгорания. Ход расследования стоит на контроле в прокуратуре региона.

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