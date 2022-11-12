«Мужчина ведет, дама красивая». Лариса Любивая о том, как танец помогает семьям и почему его прописывают доктора

Лариса Любивая Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульская студия танцев Larisa 12 ноября отмечает свое 30-летие. Накануне юбилея руководитель Лариса Любивая рассказала «КП», как танец может поменять жизнь и почему важно выходить из зоны комфорта.

Танцуют все!

-Лариса, поздравляю вас, скажите, ждать ли горожанам новой впечатляющей программы в честь юбилея студии?

- Спасибо, пока нет, мы решили растянуть празднование на год, и, возможно, весной сделаем масштабное шоу. Не вы первая задаете этот вопрос.

- Конечно, люди соскучились по вашим ярчайшим шоу, имя «Лариса» за эти годы стало уже городским брэндом . Интересно, а Барнаул сегодня можно назвать танцующим городом ?

- Да . Очень много позитивных отзывов слышу о хореографах Барнаула на фестивалях. Взять любой вид хореографии: народная, эстрада, спортивный, социальные и т д – у нас много разных школ. У истоков социального, направления в Барнауле, кстати, стояла наша студия. И сегодня мы проводим обучение по самым популярным направлениям:аргентинское танго, сальса, бачата, бальные танцы, зумба, клубная латина и так далее. Для каждого из них разработана высокоэффективная программа, с помощью которой желаемый результат достигается в кратчайшие сроки.

Студия Larisa Фото: из личного архива героя(ев) публикации

А какой средний возраст танцующего барнаульца?

- Подросток от 10 до 15 лет. Но танцуют все, и малыши, и пенсионеры.

- Прочитала как-то, что волейбол, танец, изучение иностранных языков улучшают память и скорость реакции. Приходят к вам записываться именно с этой целью?

- Сейчас это даже доктора прописывают! Танец улучшает и двигательную деятельность, и мозговую. Плюс - позитивное настроение.

- Одна моя знакомая, которая пошла на аргентинские танцы, сказала: «Самым сложным было подчиниться в танце партнеру»…

- У нас пары приходят, после благодарят: «Спасибо, благодаря вам выстроили отношения». У нас очень хорошо получается работать с семьями. Они гармонизируются в танце. Мужчина ведет, дама красивая.

Студия Larisa Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Учим быть «самим совершенством»

- Вот вы, Лариса, очень красивая. Это танец, система питания, уходовые процедуры?

- Наверное, это, прежде всего, работа. Мы окружены красивой молодежью. А красивой их учим быть мы. Это огромная физическая работа над собой - система питания, система тренировок. Второе – танцоры как артисты, прежде всего, должны привлекать взгляд и неким совершенством. Чем это совершенство достигнуто - это наши внутренние вопросы. Мы много работаем с образом, стилем, сотрудничая с высочайшими профессионалами по макияжу, прическам, и т.д.. За эти 30 лет у нас сложилась дружба со специалистами, которые шьют великолепные костюмы. Мне приятно, что я в этом тоже участвую. Я как постановщик могу придумать костюм, рассказать, в чем его фишка. А когда нам его отшивают, я могу участвовать в отделке, декорировании. Это мое хобби.

- Я слышала, что у вас хобби и кухня хорошая, расскажите о своей системе питания.

-«Ты- то, что ты ешь» - золотые слова. Со мной многие поспорят, но я считаю, после 40 по возможности желательно отказываться от мяса. Мы в семье уже 10 лет как отказались.

- Сейчас у многих детей лишний вес. Как вы работаете с пухляшами?

- Все знают, в нашей студии на занятиях детей с шоколадками и чупа-чупсами нет. Много с родителями разговариваем на эту тему, психологи работают. Ладно, лишний вес, это же еще и проблемы со здоровьем. Дети сейчас, кстати, менее выносливы. Мы и наши дети росли на дворах, много двигались, были более ловкие. Сейчас наши маленькие танцоры, начиная заниматься, прыгать не умеют, мы учим их прыгать. У современных детей прекрасные мозги, но сами они физически не развиты…

«Горжусь командой»

- Кто у вас сейчас ставит танцы?

- У нас великолепная команда, которой мы гордимся. На девяносто процентов – это люди, которых знаем с семи лет, как мы говорим с Сергеем (муж Ларисы Любивой - Сергей Черняк- главный тренер в танцевальном спорте) - творческие дети. Совместно работаем, но руковожу я. Пока, спасибо высшим силам, хватает энергии.

- А сын чем сегодня занимается?

- Евгений - ведущий танцор, великолепный хореограф и первый танцор Pro-Am. Сейчас это новое направление уже захватывает Сибирь.Танцуют непрофессионалы с профессионалами, чемпионаты Pro-Am мирового уровня проходят.

Лариса Любивая с сыном Евгением Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Часто ученики перерастают учителей. Не боитесь, что появится еще одна Лариса, которая подвинет Ларису Любивую?

- Я хочу сказать, что у нас в городе уже порядка трех клубов, которые создали наши ученики. Все равно это другие клубы. Невозможно быть второй Ларисой, пятой Машей. У каждого есть свой божий дар, который нужно реализовывать. Если люди готовы это делать, я только радуюсь. Главное, честно относиться к профессии. Тогда, я считаю, наш до долг как педагогов, выполнен.

«В гнездышке быстро закисаю»

- Часто ли вам приходится выходить из зоны комфорта?

- Я заставляю себя это делать. Нам, как девочкам хочется иногда в гнездышко. Я, правда, быстро там закисаю, у меня бурление начинается. Берешь новый проект, из зоны комфорта выходишь. Сейчас съемки новогодних программ пишем, пару грантов реализуем, с институтом культуры готовим статью по истории хореографии России, плюс одновременно участвуем в соревнованиях, готовимся к фестивалю «Солнечный бал» и т.д .

- Ого, сколько энергии, дайте совет другим женщинам, как быть такими же энергичными и жизнерадостными?

- Прежде всего, важно понять, что делает тебя счастливым. Прислушаться к себе. Если поливание дома цветов -погружайся в цветы. Нужно найти моменты, которые приносят радость. Сегодня цветы, завтра - вязание крючком, послезавтра - танцы и т.д. Должно быть много удовольствия от самореализации и это должно быть культово для девочки.

Справка КП

Студия Larisa – известна далеко за пределами Сибири. На Солнечный бал", организованной Ларисой Любивой, съезжаются лучшие коллективы со всей России и самые именитые судьи. La Social dance - обучение танцам всех желающих независимо от возраста и подготовки начала именно Larisa. Танцевальными шоу танцоры студии покорили зрителей не только России, но и Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Шоу-группа участвовала в музыкальных видео Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой.

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