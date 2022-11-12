Синоптики предупреждают о непогоде в Алтайском крае

Серьезных морозов не ожидается Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае усилится ветер и выпадет снег. Местами не исключены метели. Подробнее о погоде рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Погода в Алтайском крае испортится в уже в субботу, 12 ноября. В этот день, а также сутки 13 и 14-го ожидаются мокрый снег и дождь, местами метели, гололедные явления. Порывы ветра могут достигать до 22 м/с, а 13 и 14 ноября до 24 м/с.

– Погода будет неустойчивой из-за влияния западного циклона, который потом сменится североатлантическим, – отметила Людмила Сырых.

Сильнее всего ветер усилится в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Чарышском, Быстроистокском, Петропавловском, Зональном, Бийском, Смоленском, Алтайском, Солонешенском, Целинном и Красногорском районах.

Серьезных морозов на выходных в Алтайском крае не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 0…-6 градусов, а днем же будет 0…+6 градусов.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в непогоду. При сильном ветре нужно по возможности оставаться дома, где следует закрыть окна и входную дверь.

– Если вы оказались на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов, – советует в ведомстве.

Автомобиль нужно парковать в гараж, а при его отсутствии - оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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