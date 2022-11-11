В выходные можно сходить на выставку народных мастеров Фото: Олег УКЛАДОВ

Распродажи-распродажами, но и культурно провести выходные надо. В предстоящий уикенд в краевой столице будет достаточно событий: культурных и спортивных. «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 12 и 13 ноября в Барнауле.

Хоккей (0+)

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» в эти дни проводит домашние матчи с «Фениксом» из Казани. Первая встреча состоится уже сегодня, 11.11, а вот повторная как раз завтра, 12 ноября. А если уж вы настоящий фанат, то можно записать и следующие даты – 14 и 15 ноября.

Напомним, что матчи в выходные дни начинаются в 17.00, в будни – в 19.00.

Приходите поболеть за родную команду! Наша поддержка сейчас очень нужна ребятам. «Динамо-Алтай» находится на последнем месте турнирной таблицы и ей во что бы то ни стало необходимо выигрывать.

Игры проходят в ледовом дворце «Титов-Арена»: г. Барнаул, проспект Социалистический, 93.

Музыкальный театр

«Ромео и Джульетта» (12+)

Музыкальный театр в субботу, 12 ноября приглашает насладиться классикой – на сцене покажут мюзикл «Ромео и Джульетта». Все та же история, все те же герои и любовь – извечная тема. Представление длится 2 часа 20 минут. В перерыве можно будет заглянуть в буфет или купить цветы для любимого артиста. Кстати, напомним, с этого сегодня подарки и цветы следует передавать сотрудникам зрительской службы с запиской, кому их следует передать. На поклоне их обязательно передадут, а сувениры доставят в гримерки.

Шекспировская трагедия начнется в 17.00.

«Белая акация» (12+)

В воскресенье, 13 ноября на сцене Алтайского государственного музыкального театра сразу две постановки, но в наличие билеты остались только на вечернее представление – оперетту «Белая акация» (12+).

– Это одна из самых светлых и добрых оперетт «советского периода», лишенная малейшей пропаганды. Китобойная флотилия уходит в далекое плавание на промысел, а дома моряков всегда ждут родные, любимые, друзья, - рассказывают в театре. – Герои спектакля – смелые люди, влюбленные в море, в свою нелегкую профессию, в родной город. И потому оперетта пронизана светом и радостью. В ней нет фальшивого пафоса, но зато есть такое незаслуженно забытое чувство, как патриотизм.

Начало представления в 17.00.

Спектакли проходят на основной сцене музыкального театра по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108.

Театр драмы

«Танго длиною в жизнь» (16+)

Короткая, полуторачасовая постановка, рассказывающая о разных временах любви.

– Весна: первая влюбленность – юношеская, горячая и безбашенная. Лето: любовь загадочная, свободолюбивая, не готовая на уступки. Осень: любовь зрелая, нежная и доверительная. Зима: любовь смиренная, всепрощающая, откровенная, - рассказывают в театре.

Сами создатели называют спектакль ни больше, ни меньше – уникальным. А в чем заключается его уникальность, вы узнаете, придя на постановку.

Спектакль пройдет 13 ноября. Начало в 17.30.

Музей «Город»

«Веруем в мастерство» (0+)

Выставка изделий Народных мастеров Алтайского края «Веруем в мастерство!» завершает работу 15 ноября и поэтому у жителей Барнаула остались последние дни, когда можно увидеть произведения искусства. По-другому их творения просто не назвать.

На выставке представлены работы 29 мастеров со всего края. Все они имеют абсолютно заслуженные звания народных умельцев. Рукодельники представили на экспозиции изделия из керамики и горячей эмали, лоскутного шитья, народной художественной росписи, авторская кукла, металла, из бересты, шерсти, рогозы, лозы и т.д.

Выставка работает по адресу выставочного зала музея «Город»: г. Барнаул, проспект Ленина, 111. Время работы: с 10.00 до 18.00.

Филармония

«Симфонические вечера» (6+)

13 ноября на сцене филармонии Алтайского края выступят виолончелист Александр Рамм из Москвы и Артем Давтян из Новосибирска (домра). Они исполнят произведения Петра Чайковского и Александра Чайковского, концерт для виолончели с оркестром Алексея Шора и другое.

Начало в 17.00. Концертный зал располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 35.

Концертный зал «Сибирь»

Концерт государственного оркестра «Сибирь» (6+)

Дирижер Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии Рустам Дильмухаметов. Со сцены прозвучат произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Цыганкова, Зайцева, Мочалова и других.

Начало в 17.00. Выступление пройдет по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 7.

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