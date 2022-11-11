В Барнауле осудили водителя «КамАЗа», сбившего троих пешеходов

Тогда две женщины погибли на месте, а третья в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд Центрального района Барнаула вынес вердикт водителю «КамАЗа», который сбил на Змеиногорском тракте троих пешеходов.

Напомним, жуткая авария произошла чуть больше года назад – 6 сентября. Следствие и суд установили, что 34-летний водитель грузовика, не сбавляя скорости, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и заехал на встречную полосу. В тот момент по «зебре» шли люди с остановки «Октябрьский садовод». «КамАЗ» сбил сразу трех. Удар был такой силы, что тела пострадавших буквально разорвало на части и отбросило на несколько метров. Две женщины скончались на месте происшествия, а третью увезли в больницу. За ее жизнь боролись врачи, но травмы оказались слишком тяжелыми и потерпевшая скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновнику трагедии грозило до семи лет лишения свободы. Его обвиняли в том, что он, двигаясь по городу с прицепом, проигнорировал дорожные знаки, согласно которым на данном участке он должен был ехать со скоростью не выше 40 километров в час. Кроме того, он нарушил требования разметки и не уступил дорогу пешеходам.

Как писала «Комсомолка» со ссылкой на собственные источники, только за последний год, предшествующей жуткой аварии, на водителя «КамАЗа» составляли семь административных протоколов за превышение скорости и два за нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, как установила экспертиза, в тот трагический для всех сторон день, водитель был трезв. Следов алкоголя или наркотиков в его крови не было обнаружено.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщили, суд все же признал водителя виновным и назначил ему лишение свободы на срок 4,5 года. При этом отбывать он его будет в колонии-поселении. Помимо этого его лишили права заниматься перевозками на 2,5 года.

Родственники потерпевших в общей сложности смогли отсудить в качестве компенсации морального вреда 4,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день приговор суда в законную силу не вступил, и стороны еще могут обжаловать вердикт.

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Со слов очевидцев, камазист не успел сбросить скорость перед переходом, стал сигналить и потом выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Но пешеходы тоже выбежали туда, видимо, решив, что успеют перебежать (подробнее)