Как защитить свои права в период распродаж «черной пятницы»

"Черная пятница" стартует 11.11 Фото: Алексей БУЛАТОВ

11.11 – заветная цифра этого года, когда по всему миру стартует «черная пятница» или время сногсшибательных распродаж. Они продлятся несколько дней и в этот период главное не потерять голову и не набрать лишнего. О том, как защитить свои права напоминают сотрудники алтайского управления Роспотребнадзора.

Покупки через интернет

Любой клиент вправе отказать от товара, приобретенного в интернет-магазине, либо до момента его передачи покупателю, либо в течение семи дней, после его получения. При этом обязательно должен быть сохранен товарный вид и потребительские качества. Однако стоит запомнить, что ряд товаров вернуть не получится. К примеру, это касается лекарств – их вернуть не получится в любом случае. Вскрытую косметику, упаковки одноразовой посуды, гигиенические средства и прочие товары тоже.

Если вы приобретаете товар на маркетплейсах, то ответственность за его качество несет непосредственно продавец, а не площадка, на которой он размещен. Агрегатор (владелец сайта) и продавец наделены разными обязательствами.

Доставка покупок

Продавец несет перед покупателем обязанность доставить приобретенный товар вовремя, в срок, установленный договором. Если же продавец затягивает, то вторая сторона имеет право потребовать компенсацию (пеню) за каждый день просрочки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

Однако возможна и другая ситуация: к примеру, товар не был доставлен по вине потребителя. В таком случае новая доставка согласовывается с продавцом отдельно.

При этом также стоит отметить, что принять заказанный товар может родственник или знакомый. Другой человек должен будет предъявить информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора. Это может быть QR-код, пин-код и т.п., конечно, если иное не предусмотрено законодательством и непосредственно договором.

Навязывание дополнительных услуг

Навязывание дополнительных услуг при покупке товара уже давно считается обязательным для продавцов, но покупатели вправе от них отказаться. Более того, качество при этом ни коим образом не должно страдать.

– Если потребителю предлагается застраховать товар или расширить гарантию, следует учитывать, что гарантийный срок, заявленный изготовителем, не может быть уменьшен, и должен быть раскрыт продавцом до заключения договора. Зачастую «программы страхования» или иной «защиты покупателя» дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель должны выполнять в силу закона (например, осуществлять обмен товара на качественный, или его ремонт), - поясняют в управлении Роспотребнадзора.

Возврат товара

В том случае, если продавец в письменном виде не уведомил клиента о сроках возврата товара надлежащего качества в момент его доставки, то покупатель может отказаться от него в течение трех месяцев с момента его передачи.

Особо стоит отметить про некачественный товар. Если обнаружен брак, то и в случае онлайн покупки потребитель пользуется все теми же правами Закона «О защите прав потребителей» (ст. 18-24). Покупатель имеет право вернуть покупку, потребовать замены на новый (аналогичный), перерасчет стоимости или же полностью отказаться от товара. Причем чем раньше продавец получит от вас информацию о браке, тем проще будет урегулировать вопрос.

Ответственность агрегатора

Как уже было сказано ранее, агрегатор (владелец маркетплейса) и продавец наделены разными обязанностями. При этом первый будет отвечать, если потребитель понесет убытки из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце.

Покупателю следует руководствоваться законом «О защите прав потребителей». В нем указаны случаи, когда агрегатор освобождается от ответственности. Например, если он не изменял информацию в карточке товара.

А вот в случае, если потребитель не получил товар в срок и на основании этого направил продавцу уведомление об отказе от покупки, то агрегатор должен вернуть деньги.

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