На Алтае за опознание рыжеволосой девушки назначено вознаграждение в 300 тысяч рублей

Эксперты- восстановили прижизненный облик жертвы в портретах Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Вознаграждение в 300 тысяч рублей обещают полицейские за помощь в установлении личности девушки, найденной убитой на берегу Чумыша. Преступлению уже два года и, к сожалению, оно до сих пор не раскрыто.

Напомним, тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в сентябре 2020 года в двух километрах от Заринска. Все это время ее приметы висят в рубрике «неопознанные трупы» на сайте СК РФ по Алтайскому краю.

Эксперты-криминалисты попробовали воссоздать прижизненный облик жертвы в портретах. Кроме того имеются фото одежды и украшений убитой.

Теперь полиция объявляет о вознаграждении, вновь напоминая приметы убитой: рост 170-175 см, среднего телосложения, на вид 20-30 лет, волосы рыжие до плеч. Девушка носила крестик на капроновой ленте, на безымянном пальце правой руки - два кольца в виде сердец, в ушах серьги – кольца.

Вещи убитой девушки Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Жертва была одета в темную куртку на молнии с темно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной формы, темную юбку, леопардовую жилетку с капюшоном, розовые носки и нижнее белье голубого цвета с бежевыми вставками.

Вещи убитой девушки Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В 2020-м году во время оперативных мероприятий следователи получали информацию о том, что погибшую могли звать Анной, она якобы воспитывалась в детдоме и училась на швею, а после выпуска получила крупную сумму социальных выплат. Как сообщили «КП» в полиции, данная версия отрабатывалась, но ни к чему не привела.

Вещи убитой девушки Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Если вам что-либо известно об этой девушке, звоните по тел: 8(385-2)397-313, 397-402, (дежурная часть ГУ МВД по краю); 8(385-2)397-470, 397-419, 397-128 (управление угрозыска ГУ МВД); 8(385-2) 604-483 (Следком по Алтайскому краю). Также можно позвонить по тел. 02 (102 - с мобильного).

- Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность,- подчеркивают в полиции.

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