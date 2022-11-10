Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой должна быть температура в доме

Согласно нормативам, температура в квартире должна быть не менее 18 градусов тепла Фото: Олег УКЛАДОВ

Не за горами суровые сибирские морозы и непреодолимое желание сидеть дома, поближе к теплой батарее, но если вдруг окажется так, что даже она не греет, специалисты алтайского Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не затягивать с этим вопросом.

Нормы температуры в доме

Документы, на которые, как правило, ссылаются коммунальщики, называются СанПиН. Согласно его нормативам, в холодное время года в квартире должно быть от +18 до +20 градусов и не ниже. Отдельно прописаны нормативы для угловых комнат – не ниже +20…+22. В ванной комнате от +18 до +26. В том случае, если домашний градусник покажет меньше, то вы вправе обращаться в контролирующие инстанции.

Шаг 1. Если ваш дом находится на обслуживании управляющей компании или ТСЖ, то в первую очередь стоит обращаться к ним. Если же договор составлен напрямую с организацией, которая поставляет услугу, то, соответственно, придется направлять претензию напрямую.

– Составьте претензию (2 экземпляра), одну вручается исполнителю, на другой ставится отметка о принятии. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении, - рекомендуют в Управлении Роспотребнадзора.

В претензии следует указать причину обращение – температура в квартире ниже норматива – а также требование провести замеры. Для того чтобы доводы показались убедительными, можно сослаться на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Шаг 2. После рассмотрения претензии к вам домой должны направить инженера управляющей компании, который проведет замер температуры и составит акт. Если же вы останетесь недовольны, то можно провести повторный замер или даже пригласить независимого эксперта.

Шаг 3. В том случае, если действительно будет доказано, что температура в жилом помещении не соответствует нормативам, потребитель вправе требовать оплату неустойки.

Ответа нет

Конечно, бывают случаи, когда управляющие компании игнорируют обращения граждан и тогда потребитель остается один на один со своей проблемой. Если ответ на претензию не пришел, равно как и специалист с термометром, то следует жаловаться в государственную жилищную инспекцию по вашему месту жительства.

В самом худшем сценарии, когда даже контролирующий орган не может найти рычаги воздействия на управляющую компанию, остается последний верный способ – суд. Да, это долго, муторно, но если ваши принципы выше, то можно попробовать.

Через суд можно потребовать у ответчика компенсировать убытки. К примеру, это может быть счет за электроэнергию, если вы использовали обогреватели.

Полезные документы

Защищая свои права, будет не лишним ознакомиться со следующими документами:

– Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»,

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

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