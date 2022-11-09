«Порешу, вас, уроды!». В Бийске возбудили уголовное дело после нападения на медиков

Медиков скорой помощи вызвала пьяная компания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске расследуют случай нападения на сотрудников «Скорой помощи». 14 октября пьяный горожанин бросился с двумя ножами на приехавших по вызову медиков, ранив фельдшера.

- Ранение было поверхностным, но в тот момент я, конечно, не на шутку испугался,- рассказал «Комсомолке» молодой фельдшер Геннадий Кузнецов.

По словам пострадавшего, вызов поступил от пьяной компании.

- Мы приехали к пациенту, к которому накануне уже приезжала бригада «Скорой», - рассказывает Кузнецов. - Мужчину, по его словам, избили неизвестные на улице. 13 октября он был доставлен в Центральную городскую больницу, там его обследовали, исключили угрожающие жизни состояния, в том числе и кровоизлияние в мозг, и дали рекомендации обратиться в поликлинику к офтальмологу и челюстно-лицевому хирургу.

Однако пациент, по словам Кузнецова, вместо того, чтобы выполнять рекомендации, вернулся выпивать с собутыльником.

- А на другой день 14 октября собутыльник вновь позвонил в «Скорую», сказал, что товарищу плохо, - вспоминает пострадавший медик. - Когда мы приехали, пациент сидел в подъезде на лестнице, объяснив тем, что рассорился с бывшей женой. Мы завели его в квартиру, осмотрели, увидели, что у него есть выписки из больницы. Приняли решение не везти его туда второй раз, ухудшения состояния не было, стали рассказывать, как добраться до поликлиник.

Услышав о том¸ что товарища в больницу не везут, собутыльник разъярился.

- С отборной нецензурной бранью, с криками: «Порешу вас, уроды», он схватил два ножа и пошел на меня, - вспоминает Геннадий. - В тот момент я сначала удивился, а потом не на шутку испугался. Ретироваться не мог, в квартире была медсестра еще, плюс сумка с препаратами. Одновременно стал молниеносно размышлять, как не превысить пределы самообороны.

В этот момент хозяин, подскочив к фельдшеру, полоснул его ножом по животу, после чего повернулся к медсестре, размахивая ножами.

- Тут на него выбежала бывшая жена пациента, оттеснила нападавшего в другую комнату и крикнула нам: «Уходите»! После этого мы с медсестрой ретировались, - вспоминает пострадавший молодой специалист.

В машине сотрудники «Скорой» позвонили в полицию, медик сам обработал себе рану, заклеил лейкопластырем, после этого зафиксировал ранение в трампункте.

Через какое-то время фельдшер мельком видел нападавшего мужчину в полиции.

- Его характеризуют как агрессивного запойного алкоголика, - рассказывает Геннадий Кузнецов. - В полиции он хоть и повинился, что напал на медиков, но при этом чистосердечное раскаяние писать не стал. На следующий день он пьяный снова вызывал «Скорую» товарищу. В тот момент дежурила женщина-врач, она была предупреждена про инцидент и вызвала сотрудников полиции. Только с охраной прошла к пациенту. Но до того, как полиция приехала, вызывавший медиков пьяный мужчина бегал вокруг машины «Скорой» с криками и бранью.

- Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством в адрес сотрудников «Скорой помощи». Ход расследования контролирует городской прокурор, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

- Раненый фельдшер продолжил работу, на больничный не стал уходить, - прокомментировал Алексей Карнаухов, главный врач «Скорой медицинской помощи» в Бийске. - По опыту моей 30-летней работы в «Скорой» могу привести такую грубую статистику: угрозы словесного характера в адрес врачей бывают практически каждые сутки, угрозы с применением физической силы - раз в месяц, нападения с ножами - раз в два года. Были и травмы, и более серьезные ножевые ранения сотрудников «Скорой».

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