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9 ноября 2022 8:04

«Порешу, вас, уроды!». В Бийске возбудили уголовное дело после нападения на медиков

На Алтае пьяный агрессивный мужчина ранил ножом фельдшера «Скорой помощи»
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Медиков скорой помощи вызвала пьяная компания

Медиков скорой помощи вызвала пьяная компания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске расследуют случай нападения на сотрудников «Скорой помощи». 14 октября пьяный горожанин бросился с двумя ножами на приехавших по вызову медиков, ранив фельдшера.

- Ранение было поверхностным, но в тот момент я, конечно, не на шутку испугался,- рассказал «Комсомолке» молодой фельдшер Геннадий Кузнецов.

По словам пострадавшего, вызов поступил от пьяной компании.

- Мы приехали к пациенту, к которому накануне уже приезжала бригада «Скорой», - рассказывает Кузнецов. - Мужчину, по его словам, избили неизвестные на улице. 13 октября он был доставлен в Центральную городскую больницу, там его обследовали, исключили угрожающие жизни состояния, в том числе и кровоизлияние в мозг, и дали рекомендации обратиться в поликлинику к офтальмологу и челюстно-лицевому хирургу.

Однако пациент, по словам Кузнецова, вместо того, чтобы выполнять рекомендации, вернулся выпивать с собутыльником.

- А на другой день 14 октября собутыльник вновь позвонил в «Скорую», сказал, что товарищу плохо, - вспоминает пострадавший медик. - Когда мы приехали, пациент сидел в подъезде на лестнице, объяснив тем, что рассорился с бывшей женой. Мы завели его в квартиру, осмотрели, увидели, что у него есть выписки из больницы. Приняли решение не везти его туда второй раз, ухудшения состояния не было, стали рассказывать, как добраться до поликлиник.

Услышав о том¸ что товарища в больницу не везут, собутыльник разъярился.

- С отборной нецензурной бранью, с криками: «Порешу вас, уроды», он схватил два ножа и пошел на меня, - вспоминает Геннадий. - В тот момент я сначала удивился, а потом не на шутку испугался. Ретироваться не мог, в квартире была медсестра еще, плюс сумка с препаратами. Одновременно стал молниеносно размышлять, как не превысить пределы самообороны.

В этот момент хозяин, подскочив к фельдшеру, полоснул его ножом по животу, после чего повернулся к медсестре, размахивая ножами.

- Тут на него выбежала бывшая жена пациента, оттеснила нападавшего в другую комнату и крикнула нам: «Уходите»! После этого мы с медсестрой ретировались, - вспоминает пострадавший молодой специалист.

В машине сотрудники «Скорой» позвонили в полицию, медик сам обработал себе рану, заклеил лейкопластырем, после этого зафиксировал ранение в трампункте.

Через какое-то время фельдшер мельком видел нападавшего мужчину в полиции.

- Его характеризуют как агрессивного запойного алкоголика, - рассказывает Геннадий Кузнецов. - В полиции он хоть и повинился, что напал на медиков, но при этом чистосердечное раскаяние писать не стал. На следующий день он пьяный снова вызывал «Скорую» товарищу. В тот момент дежурила женщина-врач, она была предупреждена про инцидент и вызвала сотрудников полиции. Только с охраной прошла к пациенту. Но до того, как полиция приехала, вызывавший медиков пьяный мужчина бегал вокруг машины «Скорой» с криками и бранью.

- Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством в адрес сотрудников «Скорой помощи». Ход расследования контролирует городской прокурор, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

- Раненый фельдшер продолжил работу, на больничный не стал уходить, - прокомментировал Алексей Карнаухов, главный врач «Скорой медицинской помощи» в Бийске. - По опыту моей 30-летней работы в «Скорой» могу привести такую грубую статистику: угрозы словесного характера в адрес врачей бывают практически каждые сутки, угрозы с применением физической силы - раз в месяц, нападения с ножами - раз в два года. Были и травмы, и более серьезные ножевые ранения сотрудников «Скорой».

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