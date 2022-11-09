В Барнауле женщина сообщила о бомбе на работе мужа, чтобы он быстрее пришел домой

Женщину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула осудили за то, что она позвонила в полицию и сообщила о бомбе, которая заложена на работе супруга. Подробности случившегося рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина выпивала дома и не могла дозвониться своему мужу. Она хотела внимания, поэтому не придумала ничего лучше, как сообщить о готовящемся взрыве на работе супруга.Речь шла про организацию, осуществляющую аварийное обслуживание жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждений.

Женщина набрала номеру «112» и сказала, что здание, в котором работает мужчина, заминировано. После этого назвала полный адрес аварийной службы и центрального теплового пункта. Полицейские приняли вызов и сразу же выехали на место, чтобы проверить сообщение звонившей.

– Угроза взрыва создавала опасность гибели людей, разрушения объекта социальной инфраструктуры, а поскольку оно находится в зоне плотной жилой застройки и близлежащих жилых домов, это повлекло бы за собой наступление и иных общественно-опасных последствий, – подчеркнули в пресс-службе.

Правоохранители осмотрели административного здание и не обнаружили там взрывных устройств. Вскоре они установили личность женщины и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры)

В судебном заседании горожанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она вновь объяснила, что пошла на отчаянный шаг, потому что не могла выйти на связь с мужем и хотела внимания.

Жительницу Барнаула приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мобильный телефон, с которого она звонила, конфисковали.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался 20-летний житель Бийска. Молодой человек подозревается в десятках ложный сообщений об актах терроризма за текущий год. Все это время ему удавалось оставаться анонимным благодаря специальным программам, в которых подменялись данные.

Предварительно известно, что бийчанин многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры.

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