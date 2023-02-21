Алтайские политики прокомментировали послание президента России Федеральному Собранию

Президент огласил послание Федеральному Собранию РФ 21 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 февраля президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию РФ. На церемонии в Москве присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, а также сенаторы и депутаты Госдумы от региона. Другие политики следили за выступлением президента в онлайн-режиме. Представители региона прокомментировали основные вопросы послания и поделились мнениями.

«Алтайский край приветствует и готов выполнять поручение президента страны»

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край готов выполнять поручение президента о подготовке кадров для современной экономики. Владимир Путин поставил задачу за 5 лет подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения конкурентоспособности России.

– В настоящее время в Алтайском крае уже ведется обучение высококвалифицированных специалистов для предприятий легкой промышленности. Средства на создание современнейшего образовательного кластера выделены по федеральному проекту «Профессионалитет», а также за счет региона и предприятия-инвестора. Мы уже создаем похожие образовательные площадки для других отраслей промышленности. Перезагрузка системы подготовки кадров поможет создавать новые рабочие места с высокими зарплатами. Поэтому Алтайский край приветствует и готов выполнять данное поручение президента страны, - заявил Виктор Томенко.

Также губернатор отметил, что особое поручение президента России – закрепление персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.

– В Алтайском крае будет оперативно решена задача закрепления персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих. Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей. Также мы подготовимся к созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, – отметил Виктор Томенко.

Он добавил, что Алтайский край вместе со всей страной помогает восстанавливать и развивать регионы, которые воссоединились с Россией в результате референдумов в сентябре 2022 года.

– Наш регион оказывает шефскую помощь Славяносербскому району, мы уже помогли восстановить работу социальных учреждений, отремонтировать жилые дома, инженерные системы, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры. Без сомнения это помогает жителям этого района быстрее вернуться к привычной мирной жизни, – пояснил глава региона.

Кроме того, Виктор Томенко дал поручение правительству края о привлечении средств по федеральным программам на развитие инфраструктуры Алтайского края.

«Ключевые предложения своевременно и четко обозначают пути решения задач»

Иван Лоор, депутат Госдумы:

– Основная часть Послания президента касалась внешнеполитической обстановки в стране, а также вызовам, стоящим сегодня перед российским народом. Так исторически сложилось, что наша страна, наша Россия, редкие десятилетия жила мирной созидательной жизнью. Похоже, внешним силам выгодно, чтобы наш многонациональный народ находился в постоянном напряжении, выяснении отношений между собой и соседями.

Когда мы слабы, нами легко манипулировать, легко заставить плясать под чужую дудку. Яркий пример недружественного отношения к нам - бесконечные санкции. Напомню, что они под разными предлогами постоянно вводились ещё до Специальной военной операции. Всё, что они добиваются в послевоенные годы — разлучать, науськивать друг на друга, сталкивать братские народы бывшего СССР. Именно сегодня на западных границах России решается вопрос самого существования нашего Государства, нас с Вами! И наши героические воины несут на себе всю тяжесть и ответственность за свою страну и за свой народ. Наши алтайские ребята – в их числе, а сибиряки, как известно – эталон мужественности и стойкости.

Мы обязаны поддержать своих ребят, семьи военнослужащих. А также - сделать экономику нашей страны самодостаточной и сильной, а жизнь людей – свободной и благополучной. От гарантий трудовым коллективам до поддержки лучших муниципальных практик, новые подходы в образовании, подготовке кадров, рост минимальной оплаты труда, «детского бюджета» и многое другое - все ключевые предложения, которые озвучил президент в этом Послании, как нельзя своевременно и четко обозначают пути решения этих задач.

«Послание президента вселяет уверенность в завтрашнем дне»

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

– Мы в течение всего года живем в глубоко изменившейся международной обстановке, в условиях проведения специальной военной операции. И программное заявление лидера нашей страны, президента Владимира Владимировича Путина вселяет лично в меня уверенность в завтрашнем дне, веру в могущество нашего государства и душевное спокойствие – за себя, за свою семью, детей и внуков, в целом за будущее нашей России»

Спикер парламента отметил, что послание было пронизано оценками экономики страны, ее противодействия санкциям.

– Экономика, финансовая, социальная системы государства выстояли. Посылы на дальнейшее развитие нашего государства были даны исходя из этих оценок, – подчеркнул Романенко.

– Еще раз было сказано о повышенном внимании к нашим ребятам, которые сегодня принимают участие в СВО, к их семьям. Даны поручения Правительству, регионам о создании специального фонда, который бы занимался вопросами их поддержки. И, конечно же, президент глубоко и сердечно поблагодарил наших ребят, исполняющих свой гражданский долг на специальной военной операции, а также их матерей, сестер, всех родственников. И зал это приветствовал стоя, – добавил Романенко

«Услышанное позволяет с оптимизмом смотреть в будущее»

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

– В своем послании президент четко обозначил позицию России — защита своих рубежей, своих граждан и своих традиционных ценностей. Да, мы все понимаем непростые условия, в которых наша страна не просто смогла выстоять, но и наметить смелые планы на будущее. Как сказал президент, мы проживаем времена исторических событий.

Знаю, что многие с волнением ждали этого послания, услышанное позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ведь речь президента была о развитии.

Владимир Владимирович обозначил такие важные для Алтайского края темы, как продолжение программы догазификации, строительство социальных объектов, ремонт дорог, поддержка предприятий оборонной промышленности, комплекс которой есть в нашем регионе.

Для себя, как отца троих детей, я отметил, как много внимания было уделено вопросам воспитания подрастающего поколения. Важно не допустить навязывание ему ценностей из вне, и позволить детям оставаться детьми, а не становиться инструментом политики.

И в заключение хочу отметить: мне, как руководителю Сибирской медиагруппы, приятно, что Владимир Владимирович высоко оценил труд журналистов в этот непростой период, когда в отношении нашего общества ведется информационная война. Мы видим, в медиапространстве так называемые вбросы, фейки, попытки зародить панические настроения и столкнуть лбами сограждан. Противостоять этому могут только проверенные источники информации, которые отвечают за каждое свое слово. И в этом наш вклад в общее дело.

«Мощно, насыщенно и конструктивно»

Виктор Зобнев, сенатор РФ – представить Алтайского краевого Законодательного Собрания в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

– Мы сегодня стали свидетелями очень мощного, насыщенного и конструктивного Послания президента Федеральному Собранию на фоне необратимых перемен, происходящих во всем мире. Владимир Владимирович обратился ко всем гражданам Росси и затронул все сферы нашей жизни. На фоне проведения СВО он не только высказал слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, но и членам их семей. В рамках личных приемов, которые я провожу как сенатор, большая доля обращений приходится на вопросы, касающиеся участников специальной военной операции, членов их семей. Наш долг поддерживать такие семьи в сложившейся ситуации. И в этом контексте, безусловно важно анонсированное президентом создание специального государственного фонда, кураторы которого без волокиты, с максимальной заботой и участием будут откликаться на нужды таких семей и помогать им в решении тех или иных вопросов. Вместе с тем, очень важными я считаю озвученные направления развития нашей страны, регионов и городов, сельских территорий. Прозвучали, как подчеркнул Владимир Владимирович, не прогнозы, а ориентиры. Президентом были озвучены конкретные механизмы, благодаря которым нам предстоит создать условия для системного развития сильной и суверенной страны. Большое значение имеют предложения по развитию перспективных внешнеэкономических связей и логистических маршрутов, возрождению и строительству дорог местного значения, газификации социальных объектов и частных домов, колоссальные вложения в реформирование системы ЖКХ, программа по обновлению парка общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах и сельских территориях, новые технологические возможности, в том числе промышленная ипотека. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес аграриев. Возможность осваивать в 2023 году больше средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет иметь особое значение для жителей Алтайского края и позволит сделать жизнь на селе более качественной, комфортной. Важно, что все финансовые инструменты, заявленные президентом для решения поставленных задач, в нашей стране есть.

Как прозвучало в Послании, мы отстаиваем право России быть сильной, безопасность и благополучие российского народа. Для этого у нас есть всё необходимое, а значит будем последовательно, шаг за шагом, решать поставленные президентом задачи.

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