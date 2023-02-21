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Политика21 февраля 2023 12:30

Алтайские политики прокомментировали послание президента России Федеральному Собранию

Владимир Путин огласил послание 21 февраля
Герман Архаров
Президент огласил послание Федеральному Собранию РФ 21 февраля

Президент огласил послание Федеральному Собранию РФ 21 февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 февраля президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию РФ. На церемонии в Москве присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, а также сенаторы и депутаты Госдумы от региона. Другие политики следили за выступлением президента в онлайн-режиме. Представители региона прокомментировали основные вопросы послания и поделились мнениями.

«Алтайский край приветствует и готов выполнять поручение президента страны»

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край готов выполнять поручение президента о подготовке кадров для современной экономики. Владимир Путин поставил задачу за 5 лет подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения конкурентоспособности России.

– В настоящее время в Алтайском крае уже ведется обучение высококвалифицированных специалистов для предприятий легкой промышленности. Средства на создание современнейшего образовательного кластера выделены по федеральному проекту «Профессионалитет», а также за счет региона и предприятия-инвестора. Мы уже создаем похожие образовательные площадки для других отраслей промышленности. Перезагрузка системы подготовки кадров поможет создавать новые рабочие места с высокими зарплатами. Поэтому Алтайский край приветствует и готов выполнять данное поручение президента страны, - заявил Виктор Томенко.

Также губернатор отметил, что особое поручение президента России – закрепление персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.

– В Алтайском крае будет оперативно решена задача закрепления персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих. Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей. Также мы подготовимся к созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, – отметил Виктор Томенко.

Он добавил, что Алтайский край вместе со всей страной помогает восстанавливать и развивать регионы, которые воссоединились с Россией в результате референдумов в сентябре 2022 года.

– Наш регион оказывает шефскую помощь Славяносербскому району, мы уже помогли восстановить работу социальных учреждений, отремонтировать жилые дома, инженерные системы, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры. Без сомнения это помогает жителям этого района быстрее вернуться к привычной мирной жизни, – пояснил глава региона.

Кроме того, Виктор Томенко дал поручение правительству края о привлечении средств по федеральным программам на развитие инфраструктуры Алтайского края.

«Ключевые предложения своевременно и четко обозначают пути решения задач»

Иван Лоор, депутат Госдумы:

– Основная часть Послания президента касалась внешнеполитической обстановки в стране, а также вызовам, стоящим сегодня перед российским народом. Так исторически сложилось, что наша страна, наша Россия, редкие десятилетия жила мирной созидательной жизнью. Похоже, внешним силам выгодно, чтобы наш многонациональный народ находился в постоянном напряжении, выяснении отношений между собой и соседями.

Когда мы слабы, нами легко манипулировать, легко заставить плясать под чужую дудку. Яркий пример недружественного отношения к нам - бесконечные санкции. Напомню, что они под разными предлогами постоянно вводились ещё до Специальной военной операции. Всё, что они добиваются в послевоенные годы — разлучать, науськивать друг на друга, сталкивать братские народы бывшего СССР. Именно сегодня на западных границах России решается вопрос самого существования нашего Государства, нас с Вами! И наши героические воины несут на себе всю тяжесть и ответственность за свою страну и за свой народ. Наши алтайские ребята – в их числе, а сибиряки, как известно – эталон мужественности и стойкости.

Мы обязаны поддержать своих ребят, семьи военнослужащих. А также - сделать экономику нашей страны самодостаточной и сильной, а жизнь людей – свободной и благополучной. От гарантий трудовым коллективам до поддержки лучших муниципальных практик, новые подходы в образовании, подготовке кадров, рост минимальной оплаты труда, «детского бюджета» и многое другое - все ключевые предложения, которые озвучил президент в этом Послании, как нельзя своевременно и четко обозначают пути решения этих задач.

«Послание президента вселяет уверенность в завтрашнем дне»

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

– Мы в течение всего года живем в глубоко изменившейся международной обстановке, в условиях проведения специальной военной операции. И программное заявление лидера нашей страны, президента Владимира Владимировича Путина вселяет лично в меня уверенность в завтрашнем дне, веру в могущество нашего государства и душевное спокойствие – за себя, за свою семью, детей и внуков, в целом за будущее нашей России»

Спикер парламента отметил, что послание было пронизано оценками экономики страны, ее противодействия санкциям.

– Экономика, финансовая, социальная системы государства выстояли. Посылы на дальнейшее развитие нашего государства были даны исходя из этих оценок, – подчеркнул Романенко.

– Еще раз было сказано о повышенном внимании к нашим ребятам, которые сегодня принимают участие в СВО, к их семьям. Даны поручения Правительству, регионам о создании специального фонда, который бы занимался вопросами их поддержки. И, конечно же, президент глубоко и сердечно поблагодарил наших ребят, исполняющих свой гражданский долг на специальной военной операции, а также их матерей, сестер, всех родственников. И зал это приветствовал стоя, – добавил Романенко

«Услышанное позволяет с оптимизмом смотреть в будущее»

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

– В своем послании президент четко обозначил позицию России — защита своих рубежей, своих граждан и своих традиционных ценностей. Да, мы все понимаем непростые условия, в которых наша страна не просто смогла выстоять, но и наметить смелые планы на будущее. Как сказал президент, мы проживаем времена исторических событий.

Знаю, что многие с волнением ждали этого послания, услышанное позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ведь речь президента была о развитии.

Владимир Владимирович обозначил такие важные для Алтайского края темы, как продолжение программы догазификации, строительство социальных объектов, ремонт дорог, поддержка предприятий оборонной промышленности, комплекс которой есть в нашем регионе.

Для себя, как отца троих детей, я отметил, как много внимания было уделено вопросам воспитания подрастающего поколения. Важно не допустить навязывание ему ценностей из вне, и позволить детям оставаться детьми, а не становиться инструментом политики.

И в заключение хочу отметить: мне, как руководителю Сибирской медиагруппы, приятно, что Владимир Владимирович высоко оценил труд журналистов в этот непростой период, когда в отношении нашего общества ведется информационная война. Мы видим, в медиапространстве так называемые вбросы, фейки, попытки зародить панические настроения и столкнуть лбами сограждан. Противостоять этому могут только проверенные источники информации, которые отвечают за каждое свое слово. И в этом наш вклад в общее дело.

«Мощно, насыщенно и конструктивно»

Виктор Зобнев, сенатор РФ – представить Алтайского краевого Законодательного Собрания в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

– Мы сегодня стали свидетелями очень мощного, насыщенного и конструктивного Послания президента Федеральному Собранию на фоне необратимых перемен, происходящих во всем мире. Владимир Владимирович обратился ко всем гражданам Росси и затронул все сферы нашей жизни. На фоне проведения СВО он не только высказал слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, но и членам их семей. В рамках личных приемов, которые я провожу как сенатор, большая доля обращений приходится на вопросы, касающиеся участников специальной военной операции, членов их семей. Наш долг поддерживать такие семьи в сложившейся ситуации. И в этом контексте, безусловно важно анонсированное президентом создание специального государственного фонда, кураторы которого без волокиты, с максимальной заботой и участием будут откликаться на нужды таких семей и помогать им в решении тех или иных вопросов. Вместе с тем, очень важными я считаю озвученные направления развития нашей страны, регионов и городов, сельских территорий. Прозвучали, как подчеркнул Владимир Владимирович, не прогнозы, а ориентиры. Президентом были озвучены конкретные механизмы, благодаря которым нам предстоит создать условия для системного развития сильной и суверенной страны. Большое значение имеют предложения по развитию перспективных внешнеэкономических связей и логистических маршрутов, возрождению и строительству дорог местного значения, газификации социальных объектов и частных домов, колоссальные вложения в реформирование системы ЖКХ, программа по обновлению парка общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах и сельских территориях, новые технологические возможности, в том числе промышленная ипотека. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес аграриев. Возможность осваивать в 2023 году больше средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет иметь особое значение для жителей Алтайского края и позволит сделать жизнь на селе более качественной, комфортной. Важно, что все финансовые инструменты, заявленные президентом для решения поставленных задач, в нашей стране есть.

Как прозвучало в Послании, мы отстаиваем право России быть сильной, безопасность и благополучие российского народа. Для этого у нас есть всё необходимое, а значит будем последовательно, шаг за шагом, решать поставленные президентом задачи.

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