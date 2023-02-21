На Алтае опекуншу отправят в колонию на 8,5 лет за истязание детей

Женщина не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

55-летнюю жительницу Советского района Алтайского края осудили за издевательства над приемными детьми. Женщину приговорили к 8,5 годам колонии, сообщает СУ СК региона.

Следствие и суд установили, что 2015 году женщина стала опекуном двух детей – 12-летней девочки и ее 14-летнего брата. Вместо любви и заботы, которую от нее ожидали, с первых же дней опекунша стала истязать девочку. Несмотря на то, что у ребенка были особенности в развитии, женщина избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, а также обливала холодной водой.

– Спустя чуть более года, она отказалась от опекунства над несовершеннолетней, мотивировав имеющимся у опекаемой заболеванием и продолжила воспитывать ее маленького брата, над которым также стала издеваться, – пояснили в СК.

Женщина избивала и оскорбляла мальчика. Чтобы никто из других людей не увидел побои, опекунша не отпускала ребенка в школу, поэтому он время от времени не посещал учебное заведение. Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из замещающей семьи, когда он сам рассказал об издевательствах одному из учителей.

Во время предварительного следствия опекунша не признала свою вину. Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в свою законную силу.

В прокуратуре Алтайского края добавили, что сейчас брат и сестра живут в безопасных условиях в другой семье, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы рассказывали о другом случае издевательства над ребенком. В соседней Республике Алтай 20-летнюю женщину признали виновной за истязание своей годовалой дочки. Издевательства над беззащитной девочкой прекратились только тогда, когда громкий детский плач услышала соседка и обратилась в полицию.

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