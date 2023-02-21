«Злостных должников-алиментщиков среди родителей – много, среди детей – нет»: алтайские судебные приставы подвели итоги года

Общее количество исполнительных производств за год превысило 1 млн 807 тысяч Фото: предоставлено пресс-службой

В 2022 году судебные приставы Алтайского края получили на исполнение более 1 млн 130 тысяч материалов. О том, сколько из них были успешно завершены, во время пресс-конференции рассказал врио руководителя ГУФССП России по Алтайскому краю – главный судебный пристав края, подполковник внутренний службы Дмитрий Лабутин.

- Общее количество исполнительных производств превысило 1 млн 807 тысяч. Таким образом, нагрузка на одного пристава выросла до 4780 «дел» в год, - говорит Дмитрий Николаевич. – На сегодняшний день самыми «популярными» мерами воздействия на должников остаются ограничения на выезд за пределы Российской Федерации - благодаря этому удалось взыскать более 497 млн рублей. Когда мы ограничивали должников в праве пользования специальным правом, таким как управление транспортом, они вернули 161 млн рублей. Из них более 92 млн – это алименты.

Другая эффективная побудительная мера – арест имущества. Общая сумма полученная от его реализации превысила 192 млн рублей, а примерно в 7,6 тысяч случаев арест повлиял на человека и он добровольно погасил долги из собственного кармана, при этом оставив себе, к примеру, любимый автомобиль. Таким образом, приставы получили больше 1 млрд рублей.

Достойное детство

Долги по алиментам находятся на особом контроле ведомства. Так в 2022 году удалось взыскать почти 800 млн рублей на содержание детей. Существует многоуровневая система реализации прав несовершеннолетних на достойное детство. Нерадивым родителям помогают трудоустроиться или даже получить новую профессию, если по имеющейся специальности вакансий нет. Совместными усилиями со специалистами Центра занятости обработано 290 заявок. 32 человека были приняты на работу на территории края, часть из них отправились в другие регионы, кто-то осваивает новые навыки.

Когда с трудоустройством возникают проблемы, а должник не испытывает желания содержать собственного ребенка, то в его отношении могут составить административное дело. Если и это не помогло – уголовное, в этом случае могут даже отправить за решетку. Но это уже самая крайняя мера. В 2022-м было возбуждено 1116 уголовных производств.

Вместе с тем, существует и обратная сторона медали, когда уже взрослые дети должны содержать своих родителей. На практике, это крайне редкие случаи.

- Общее количество не превышает 150 исполнительных производств. Как правило, это не исполнительные листы, а нотариальное соглашение. По большей части суммы задолженностей гасятся в пределах 1-2 месяцев. На всех сумма долга составляет порядка 12-13 млн рублей, - добавляет Дмитрий Лабутин. – В этой категории как раз злостных неплательщиков нет.

Большинство всех этих вопросов решается в рамках проекта «С детьми не разводятся». Сейчас же уже внутри него реализуется новый проект – «Родители навсегда». Он стал возможным благодаря Президентскому гранту. Главная задача – добиться мирного урегулирования конфликтов между родителями уже находящимися в разводе, ведь зачастую встречаются случаи, когда кто-то в паре препятствует общению ребенка со вторым родителем, а это для него дополнительная травма, да и мамы и папы имеют полное законное право общаться со своими детьми.

Для решения этих и иных проблем в Барнауле откроют «Комнату медиации». С родителями будут работать специалисты, психологи, приставы. Их основная задача – в мирном поле достигнуть определенных договоренностей и зафиксировать их в медиативном соглашении – это позволит повысить уровень добровольного исполнения решений суда, а в будущем возможно даже прекратить их. Кроме того, есть шанс повысить сумму алиментов на содержание ребенка или разрешить какие-либо другие моменты.

Социальные вопросы

Другой вопрос, который также находится на особом контроле судебных приставов – это заработная плата, поскольку без нее человек попросту не сможет ни нормально существовать, ни исполнять свои обязательства.

- 164 млн рублей долгов мы взыскали за прошлый год по заработной плате, - говорит главный пристав Алтайского края. – 94% исполнительных производств по этой категории окончены полностью, либо частично.

Если говорить в натуральных цифрах, то примерно восемь тысяч производств уже завершены. По остальным вопрос решается: где-то работодатель продолжает рассчитываться, где-то у него еще есть время на добровольное погашение задолженностей.

Продолжается работа и с сиротами. Государство хоть и наделило их правом на бесплатное получения жилья, правда, зачастую выдача происходит с проволочками. За 2022 год были успешно реализованы 158 исполнительных производств.

- Еще порядка 200 государственных контрактов уже заключено на 2023 год. При этом активно ведется работа с АКЗС по отработке идеи по выдачи сертификатов, - добавляет спикер.

Еще одним важным шагом к благополучию населения приставы считают изменения в законодательстве, которые позволяют сохранить человеку на счету прожиточный минимум при обращении взыскания на его доходы. В 2022 году в структурные подразделения Главного управления поступило более 16 тысяч таких заявлений. Из них 12 тысяч получили одобрение.

Кроме того, был введен запрет на взыскание по исполнительному производству с военнослужащих и приравненных к ним. Это же касается участников СВО. Все поданные ими заявления были удовлетворены.

В общей сложности приставы взыскали в 2022 году свыше 24 млрд 206 млн рублей. Это почти на 15 млрд рублей больше, чем годом ранее. Такой гигантский скачок Дмитрий Лабутин объяснил тем, что были завершены производства по достаточно крупным долгам – они-то и составили львиную долю этого прироста. В бюджет было перечислено 2 млрд 584 млн 996 тысяч рублей.

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