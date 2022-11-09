В ГИБДД Барнаула рассказали, когда начнут штрафовать за выезд на выделенные полосы

Камеры для фиксации нарушений установили на восьми участках дорог Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Считанные дни остаются до того момента, когда в Барнауле начнут штрафовать любителей объехать пробку по выделенной полосе. Так что водителям уже сейчас стоит начать себя приучать к дисциплине.

– Камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на выделенных полосах для маршрутных транспортных средств планируется запустить в первой декаде ноября 2022 года после завершения всех необходимых процедур по пусконаладочным работам данного оборудования. Камеры установлены на восьми участках улично-дорожной сети, - приводит мэрия слова начальника отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Олега Каркошкина.

Если на полосу заедет транспорт, для которого она не предназначена, то в этом случае водителя ждет административный штраф в размере 1500 рублей.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле создали на период реконструкции путепровода в районе Нового рынка. Их можно встретить на проспекте Ленина, Калинина, Строителей, на улице Аносова. Соответственно, на этих же участках установлены камеры регистрации нарушений ПДД.

Выделенные полосы существую всего несколько месяцев, но и пассажиры общественного транспорта и представители перевозчиков уже сейчас отмечают, что это одно из самых полезных решений, принятых властями города и надеются, что даже после открытия путепровода они останутся.

– Представители транспортных предприятий оценили эффект от их введения и назвали его более чем положительный, - подчеркнули они на недавнем совещании в мэрии.

Впрочем, о продлении выделенных полос пока речи не идет, хотя горожане не отказались, если бы их продлили и на другие магистрали, где собираются многокилометровые пробки. К примеру, Павловский тракт. Каждое утро здесь образуется огромный затор по направлению к центру города – все спешат на работу и на учебу, а альтернативы нет. Вместе с тем, пока нет и технической возможности организовать здесь отдельную полосу для автобусов. В противном случае это грозит настоящей транспортной катастрофой - пробки будут в несколько раз длиннее.

Некоторое время назад в качестве альтернативы предлагалось пустить вдоль Павловского тракта трамвайную линию, но для города этот проект обойдется в баснословную сумму, к тому же такой вариант все еще находится на рассмотрении у специалистов.

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