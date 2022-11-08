На Алтае подросток проткнул другу легкое ножом-бабочкой

Раненый подросток был доставлен на скорой в больницу
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Школьник подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью друга. Об этом сообщают региональные СК и прокуратура.
По данным следствия, вечером 6 ноября в селе Новоегорьевское между двумя подростками вспыхнул конфликт. В разгар ссоры мальчик из Новосибирска, приехавший на каникулы к бабушке в деревню, на глазах других подростков ударил ножом-бабочкой в спину противнику.
В результате раненый подросток был доставлен на скорой в больницу с проколотым легким.
- Пока что все свидетели дают разные показания о причинах конфликта: одни говорят -«дурачились», другие - «дрались», - рассказали «КП» в региональном следкоме. - Известно, что все подростки из благополучных семей, потерпевший и подозреваемый были друзьями.
В данный момент следователи СК выясняют причину конфликта и мотивы, побудившие школьника применить нож, который по его словам, он недавно купил.
Потерпевшему подростку своевременно оказана медицинская помощь - скорая приехала быстро и в больнице врачи сработали оперативно. В данный момент мальчик находится на больничной койке.
- Жизни пациента ничего не угрожает, но вред здоровью нанесен тяжелый, - подчеркнули в следкоме.
Следователями назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы ЧП, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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