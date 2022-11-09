Морозы не помеха

Реконструкция моста Фото: Олег УКЛАДОВ

1 ноября в Барнаул доставили первую партию металлоконструкций под проезжую часть путепровода у Нового рынка. Ранее специалисты подрядной организации, занимающейся строительством моста, побывали на заводе-производителе и оценили качество изделий, которые станут основанием главной балки металлической конструкции длиною в 48 метров.

Дорожное основание

Как пояснил заместитель руководителя подрядной организации «Барнаульское ДСУ № 4» Денис Попрядухин, эта металлоконструкция станет основой будущей проезжей части. В одном пролете будет 6 балок, которые дорожники свяжут между собой металлическими узлами. После обустройства опор будет произведена надвижка и монтаж конструкций грузовыми механизмами, а поверх выполнено дорожное основание.

С 1 ноября такие металлические конструкции будут ежедневно поступать в краевую столицу. Всего предстоит выполнить 53 рейса. Общая стоимость поставок - 350 млн рублей.

Сейчас подрядчик ДСУ № 4 выполняет устройство фундамента опор на восьмипролетном путепроводе.

- Затем приступим к монтажу железобетонных ростверков, что позволит объединить сваи в один монолит, установим стойки опор путепровода, после чего приступим к бетонированию ригелей, монтажу балок пролетных строений, - рассказал Попрядухин.

В штатном режиме

В январе-феврале следующего года дорожники планируют начать крупноузловую сборку металлоконструкций, предварительно подготовив для этого опоры для монтажа.

В подрядной организации рассказали, что в ходе строительства моста выяснилось, что грунты под сваями недостаточно хорошие, поэтому их приходится укреплять. Для этого дорожники применяют при установке опор для нового моста эксклюзивную технологию. Директор ДСУ № 4 Николай Данилин поясняет, что это самая сложная часть реконструкции путепровода.

«Наше дорожно-строительное управление ведет переговоры с субподрядными организациями. Сложность в том, что такой технологией в нашей стране занимаются немногие компании. Результат зависит от того, как скоро мы сможем заключить контракт и какие сроки производства озвучит потенциальный партнер», - пояснил Данилин.

Он добавил, что приход зимы не остановит процесс строительства моста, так как данную технологию можно применять и при отрицательных температурах, соответственно, есть возможность укрепить грунт и зимой. В штатном режиме и при соблюдении технологий, то есть с дополнительным прогревом конструкций, будут идти и другие строительные работы, в том числе с бетоном.

Напомним, реконструкция восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути в центре Барнаула на проспекте Ленина началась в конце мая 2022 года. Изначально рабочие убрали в районе Нового рынка трамвайное полотно, разобрали контактную сеть, поставили заборы для безопасности пешеходов.

По проекту строительство нового путепровода намерены завершить до конца ноября 2023 года. Горожане изначально опасались, что закрытие проезда создаст транспортный коллапс, но этого удалось избежать. Строительство нового моста уже невозможно было откладывать на потом, ведь конструкция давно пришла в негодность. Поэтому автомобилисты и пассажиры общественного транспорта отнеслись к ситуации с пониманием.

Автор: Анна Камалова