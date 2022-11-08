В Алтайском крае уровень смертности в 2022 году приблизится к допандемийному периоду

Существенно на статистику смертности повлияла коронавирусная инфекция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2022 году на 20% может снизиться смертность по сравнению с прошлым годом, однако рассчитывать на допандемийные значения все еще рано. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время форума на сайте правительства.

По словам министра, структура смертности до пандемии в крае в целом соответствовала среднероссийской. С заболеваниями кровообращения было связано 43% смертей, с онкологическими заболеваниями -16%, с несчастными случаями, травмами и отравлениями - 7,5%. Существенно на эту статистику повлияла коронавирусная инфекция, при этом сразу в нескольких направлениях. В 2020 году COVID-19 стал причиной смерти у 4,5% умерших, а в 2021 году - уже у 17%. Также ковид усугубил течение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и пищеварения, эндокринной и нервной систем.

- В результате произошел рост смертности от большинства классов заболеваний. Наиболее значительный рост произошел от болезней органов дыхания - в два раза. Значительно, на 18%, выросла смертность от болезней системы кровообращения, - отметил Дмитрий Попов.

По итогам 2021 года коронавирус в Алтайском крае занял второе место после болезней сердечно-сосудистой системы в структуре смертности.

- О том, что значительный рост смертности был обусловлен коронавирусной инфекцией говорит и тот факт, что ликвидация последней волны подъема заболеваемости обеспечила последовательное ее снижение, - отметил Попов.

Это подтверждает статистика. За первое полугодие 2022 года число умерших сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра, при сохранении этого «тренда», к концу текущего года смертность по сравнению с 2021 годом уменьшится на 20,2%, а по сравнению с 2020 годом - на 7%. При этом о допандемийных значениях говорить еще рано. Вероятно, что уровень смертности в этом году все же будет на 6% выше, чем в 2019 году.

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