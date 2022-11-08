«Один доброволец, второй – мобилизованный, третий - срочник»: как мать из алтайского села проводила троих сыновей в армию

Владислав, Константин и Сергей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Четыре сыночка и лапочка-дочка» - помните такую фразу из советского мультфильма «Мешок яблок»? Именно столько детей воспитала Татьяна П. из алтайского села Моховское. Женщину можно смело назвать матерью-героиней, и сыновья у нее не хуже – трое из четверых отправились на военную службу буквально друг за другом. Подробнее – в материале «Комсомолки».

- У меня пятеро детей: старшему – 25 лет, затем идут сыновья 23, 21 и 17 лет и дочка – ей скоро шесть, на следующий год пойдет в первый класс. У старшего сына самого уже двое детей, а у второго – один сын и в декабре родится еще ребенок, - гордо рассказывает Татьяна Алексеевна.

Четыре сына и дочь Татьяны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

21-летний сын Татьяны Сергей сейчас проходит срочную службу в рядах российской армии, 23-летний Константин – был призван в рамках частичной мобилизации, старший, 25-летний Владислав – вызвался добровольцем. И никто из троих не пытался откосить. Все, как один, отправились выполнять свой долг беспрекословно, хотя возможность остаться дома была: ранее глава Алейского района Светлана Агаркова рассказывала «Комсомолке», что двоих старших сыновей дважды вызывали на призывную комиссию для пересмотра дела, ведь отправить сразу троих молодых парней из одной семьи – вопрос очень щепетильный. Однако те даже слушать членов комиссии не стали.

- Костя раньше служил по контракту, а затем ушел работать на литейный завод, даже полгода не прошло. Когда началась мобилизация, ему пришла повестка, он рассказал об этом сразу. Я, конечно, поплакала, да и все, а что мне еще делать? Я же женщина. Сергей работал поваром, а затем был призван на срочную службу. А Влад еще с весны говорил, что хочет пойти в добровольцы, документы заблаговременно собрал, а я отговаривать не стала – бесполезно. Знаете, я никогда против сыновей не иду, стараюсь поддерживать их решения, - добавила собеседница.

По словам Татьяны, сейчас в ее доме живет супруга и ребенок Константина. А когда дом полон детворы, как известно, скучать некогда. К тому же, у Татьяны Алексеевны есть свое хозяйство – куры, да коровы. В общем, дел невпроворот!

- Мысли всякие в голову лезут, но мы их отгоняем, стараемся держаться. Тяжело принять, что сыновей отправят в горячую точку, но раз решили – пусть идут. Никакие талисманы я им с собой не давала – они не взяли бы. Что уж говорить, даже в Алейск меня не пустили провожать, чтобы не расстраивалась, - добавила Татьяна П.

Два старших сына Татьяны сейчас находятся в учебном пункте в Омске. Пока рядом друг с другом, но никто не знает, куда закинет судьба. Каждый день мужчины звонят семье, но особо много о жизни в лагере не рассказывают. Услышать родной голос берут трубки и их дети. Мамы уже рассказали малышам, что папы – военные. Может, в будущем они отправят отцам свои первые рисунки, которые будут согревать их в тяжелые минуты.

А пока трое сыновей на службе, Татьяне помогает ее младший сын. Ему сейчас 17 лет, парень учится на повара-кондитера в Алейске. После того, как братья связали жизнь с военной службой, он и сам стал задумываться о пути военного, но мама настаивает: пока не отучится – в армию ни ногой!

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