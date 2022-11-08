Тихо и скромно в Барнауле отметили 105-летие Октябрьской революции

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

7 ноября в Барнауле без демонстраций и торжественного шествия отметили 105-ю годовщину социалистической революции.

Несмотря на то, что причин для введения ограничений нет, власти не разрешили коммунистам масштабную демонстрацию. Поэтому отмечать круглую дату пришлось в усеченном формате.

– К сожалению, традиционной демонстрации 7 ноября в Барнауле не будет. Администрация не согласовала шествие по проспекту В.И. Ленина, но согласовала мероприятие на площади Советов у памятника основателю Советского государства, - заранее предупредила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова.

Чтобы не создавать неудобств другим горожанам, члены КПРФ согласились с доводами мэрии и решили ограничиться сбором у ног «вождя» на площади Советов. Массовое мероприятие состоялось в формате памятной акции. Специально для демонстрантов полиция огородила прилегающую к памятнику Владимиру Ленину территорию и выставила охрану. Впрочем, она и не потребовалась – все прошло тихо и мирно, без усилителей и прочих шумовых эффектов.

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего акцию поддержали около сотни горожан. Некоторые из них были с флагами и знаменами или красными шарами. Со значимой датой их поздравила лично лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Кстати, ранее еще один член партии Юрий Красильников предложил вернуть в календарь дату 7 ноября и сделать ее выходным днем.

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

– Что произошло век назад? В результате Первой мировой войны распались четыре империи, в том числе и Российская. И объединиться затем удалось только нам. Это стало возможно после того, как новые Республики стали советскими и выбрали социалистический путь развития. Затем они объединились в Советский союз, который в очень короткий срок стал сверхдержавой. Именно дату создания СССР нужно считать днем народного единства! А не 4 ноября! Которое навязано было нашему народу в противовес годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Требуем вернуть 7 ноября в календарь государственных праздников и сделать его нерабочим днем! – пишет он в своем Телеграм-канале.

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятная акция 7 ноября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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