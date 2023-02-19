В художественном музее Барнаула появился танцующий шаман

Фото «Шамана» в книге «Ювелирная горячая перегородчатая эмаль» Фото: Александра Сапожкова

Когда шаман танцует, пространство закручивается, спираль времени переплетается, соединяя прошлое и будущее, живых и умерших. Глядя на «Шамана», приобретенного Алтайским государственным художественным музеем в Москве у нашего земляка, заслуженного художника РФ Юрия Капустина, видишь это закручивание. А самые чуткие, пожалуй, могут услышать и магический звук бубна. О появлении нового экспоната - декоративной пластины, выполненной в технике горячей перегородчатой эмали, сотрудники музея объявили на презентации новой книги художника-керамиста в Барнауле.

Огонь в соавторах

В представленном альбоме «Ювелирная горячая перегородчатая эмаль» - фотографии 164 работ 87-летнего художника. Все они сделаны в этой сложной технике.

- Ошибиться нельзя. Ошибка непоправима. Огонь становится соавтором художника, и потому сам процесс напоминает шаманство, художник как будто заклинает огонь. В ходе обжига краски меняют цвет, и только фантазия творца способна провидеть результат, - поэтически пишет об этой дорогой технике публицист Эйна Эсто.

- Удивительный человек, с могучей энергией, - говорят о художнике. Фото: Ольга Лукьянова.

Отношение к дороговизне техники Капустин обозначил кратко на оборотной стороне своей книги: «Я работал только над той темой, что подсказывает душа. Я искал в творчестве любое прикосновение к ней, невзирая на стоимость».

Творчество не терпит никаких компромиссов, никакого соперничества, считает художник, оно, как самая капризная женщина, требует внимания только к себе.

Тату вождя

Напомним, что несколько месяцев назад Юрий Капустин привез на Алтай «Руки скифского вождя». Работа посвящена мумии, найденной в Пазырыкских курганах (сам Капустин считает как находку, так и рисунки на ней гораздо интересней, чем у сенсационной принцессы Кадын). Тату вождя с рисунками в классическом «зверином» стиле не только дало художнику титул автора копии самой древней в России татуировки, но и вдохновило на исследование интересной темы.

Копия самой древней в России татуировки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Среди его работ, представленных в альбоме, много «скифских», от которых веет загадочностью и мощью далекой цивилизации. Это и скифские знаки, и фантастические сфинксы, и грифончики и т.д. Многие сюжеты при этом уже находятся в собственности художественного музея на Алтае, причем практически треть из них подарены автором.

- Удивительный человек, с могучей энергией, - говорят о Юрие Капустине сотрудники музея.

- Хочу поблагодарить жизнь за ее положительное внимание ко мне, - пишет в послесловие новой книги автор. - Скажу честно, все что я задумал в детстве и юности, осуществилось самым лучшим образом. При этом, вспоминая Высоцкого, «еще не вечер…».

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