В Барнауле будут судить зачинщика смертельной драки на Старом базаре

Сам подсудимый вину отрицает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжаются суды по резонансному делу о драке на Старом базаре. В июле 2020 года в результате потасовки погиб Павел Рохлов – его одним ударом нокаутировал барнаулец Михаил Старцев. Теперь же на скамье подсудимых оказался Дмитрий Лопатин, из-за которого и начался конфликт, переросший в трагедию.

Как сообщает «Толк», 16 февраля в краевой столице прошло судебное заседание по делу Лопатина. Осужденный Михаил Старцев ранее подал иск против мужчины, который несколько раз ударил его деревянной палкой по лицу. Лопатина судят по статье 112 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести здоровью. Истец заявил, что действовал в рамках самообороны, чтобы защититься от Лопатина.

Сам подсудимый вину отрицает. Не исключено, что рассмотрение дела затянется на несколько месяцев.

Напомним, Дмитрий Лопатин известен в сети как «инвалид с тростью». В день трагедии он спровоцировал Старцева в компании двух девушек на конфликт. Одна из спутниц Старцева, чемпионка мира ко кикбоксингу, ныне спортивный судья Лилия Ворогушина рассказывала на программе «Прямой эфир», что Лопатин «выпрашивал весь вечер». Он якобы первым начал нарываться на Старцева, с которым ранее не был знаком. Успокоить буйного Лопатина, который в момент драки был нетрезв, не вышло. В какой-то момент он и вовсе достал палку и ударил Ворогушину. Тогда Старцев заступился за подругу.

- Сказать, что он был в нетрезвом состоянии, не сказать ничего. Он был агрессивно настроен, сразу начал угрожать. Всю эту компанию мы увидели впервые. Он кричал, что он сейчас нас всех убьет, - рассказывала чемпионка мира по кикбоксингу.

Изначально в соцсетях сообщалось, что Лопатин якобы был инвалидом. Так же подумали Павел Рохлов и его супруга, которые оказались в злополучный вечер в том же месте (в будущем же окажется, что Лопатин инвалидом не является, - прим. ред.). Павел попытался разнять дерущихся Старцева и Лопатина, однако в какой-то момент он задел девушку из компании Старцева. Тот, в свою очередь, ударил Рохлова со спины кулаком в нижнюю челюсть. 40-летний мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте.

В отношении Старцева возбудили дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Подсудимый не признавал вину и пытался списать все на самооборону, но все же его признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. С учетом непризнания вины такое наказание является не самим строгим.

К слову, ранее считалось, что Михаил Старцев в прошлом был профессиональным боксером, однако боксом он занимался около 20 лет назад, когда учился в школе. Спортивного разряда у него нет. В момент драки, согласно экспертизе, он и его спутницы были трезвыми.

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