На Алтае осудили главу ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске 17 февраля осудили организатора ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Подробности этого судебного процесса приводит СУ СК по региону.

Следствие и суд установили, что житель Республики Алтай достоверно знал, что деятельность «Свидетелей Иеговы» в России запрещена и признана экстремистской. С мая 2017 года по январь 2022 года мужчина проводил собрания, вербовал новых членов. Для конспирации выбирал места и способы их проведения через интернет. Также он руководил проведением собраний, принимал в них участие, проповедуя религию экстремисткой организации.

Жителя региона признали виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Суд приговори его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также мужчину лишили права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях, общественных или религиозных организациях на 3 года и с ограничением свободы на срок 1 год.

Решение еще не вступило в свою законную силу.

Добавим, что религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории страны по решению Верховного суда РФ.

Ранее мы писали, что на Алтае пограничники задержали партию запрещенной в России литературы. На автомобильном пункте пропуска Веселоярск досматривали транспорт – в одном из грузовиков, въезжающих на территорию России, нашли больше 100 экстремистских изданий. После проверки оказалось, что данные книги официально входят в «черный список», так как относятся к деятельности запрещенной в России экстремисткой организации.

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