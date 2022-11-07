Грамота комиссару «Авроры», возвращение демонстраций. Как в Барнауле отмечают 105 лет революции

В барнаульском музее посетители в эти дни могут увидеть редкие экспонаты. Фото: музей "Мир времени"

7 ноября исполняется 105 лет Октябрьской революции. В этом году алтайским коммунистам впервые согласовали митинг в краевой столице. В 18.00 представители КПРФ с праздничными лозунгами и транспарантами соберутся на площади Советов, где им выделили час на демонстрацию, по которой они истосковались.

Вечный Ленин

В музее «Мир времени» в Барнауле посетители в эти дни могут увидеть редкие экспонаты, напоминающие о грозных событиях 1917 года. К примеру, грамоту первому комиссару крейсера «Аврора», активному участнику Октябрьской революции и Гражданской войны товарищу Белышеву Александру Викторовичу. Представлены и другие интересные экспонаты - одних бюстов Ленина в музее 200 штук. Кроме этого - статуэтки, сувениры, плакаты с изображением вождя, книги, пластинки с записанной речью Ульянова. Огромного Ленина можно увидеть и у входа фармацевтического предприятия «Гален». По словам владельца музея «Мир времени» Сергея Корепанова, как-то раз бетонного Ильича задел заехавший во двор автомобиль. В итоге авто повредилось, а вечному вождю хоть бы хны...

Фото: музей "Мир времени"

«Насобачился всей этой процедуры»!

Тем, кто интересуется революцией и гражданской войной более глубоко, можно предложить почитать книгу «Деревня и крестьянство Алтайского края в ХХ веке» доктора исторических наук Татьяны Щегловой, где собраны устные истории о событиях в начале 20 века от старожилов Алтая.

Читая «живые рассказы», понимаешь, что алтайские крестьяне воспринимали революцию как бы со стороны, называя «заварухой». Автор исследования считает, что в памяти алтайских крестьян остались в большей степени события связанные с войнами - сначала с первой мировой, потом с гражданской.

Так, в книге Щегловой приводятся воспоминания старожила Игната Алексеевича 1912 года рождения о том, как его двоюродный брат вернулся в родную деревню с первой Мировой. Времена 1917 года старик называл «Когда Ленин завоевал власть то себе». Вспоминал, что брата в армию взяли в армию в 17 лет:

«Ну, он попал к румынам в плен, еще в какую-то страну попал, так вот и скитался. Де-то с плена пришел в 22-м году ли, в 23-м,остался живым, не убит. Ну и шо? Он насобачился всей этой процедуры, где это он был-то!»,- рассказывал Игнат Алексеевич. «Процедура», по словам деда заключалась в советской власти, теперь брат вместо того, чтобы молиться, стал петь песни под гармошку.

Когда отец – кержак хотел сына за это проучить, как раньше в моде было, оказалось, не тут-то было.

«Тот берет отца в охапку, приподнял, поднес, на стол посадил: «Вот так отец сиди. Надо тебе молиться - молись, хоть лоб разбей, но я вам молиться не буду. Хватит вам по-старинке жить. Щас у вас советская власть уже»,- рассказывал старожил.

Фото: музей "Мир времени"

«Жизнь Алтая» и 1917-й

Интересно, что в газете « Голос труда» 29 октября 1917 года с новостями из Петрограда размещались объявления о продажах и отпуске быков-производителей по талонам. А в № 76 газеты «Жизнь Алтая» за апрель главным было объявление о кинокартине «Великая русская революция». В его анонсе говорится: «Демонстрируется картина современных событий России». Картина была снята в двух частях: первая – «Народ и солдаты», вторая – «Гнев и расправа народа».

Из экспозиции "История благотворительности Алтая" в Алтайском отделении Российского детского фонда Фото: Марина КОЧНЕВА

Кроме того в этот день в Барнауле ставился спектакль: «Пробуждение» с участием Веры Холодной. Анонсируется спектакль словами Ф. Сологуба «Беру кусок жизни грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я поэт».

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