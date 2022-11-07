Очередной груз на 5 млн рублей отправлен на Донбасс Александром Прокопьевым

Отправка груза из Бийска в Ростовскую область. Фото: Сергей Кулыгин

Фура с продуктами питания, палатками, спальниками и личными вещами для военнослужащих, отправилась из Бийска в зону боевого соприкосновения. Далее груз будет доставлен бойцам, защищающим Донбасс.

По заказу Александра Прокопьева алтайские производители в максимально сжатые сроки предоставили свою продукцию - 500 теплых спальных мешков и 500 накидок — их можно растянуть, чтобы укрыться в окопе от дождя и снега. Столько же трехместных камуфляжных всесезонных палаток. В обычное время они служат рыбакам и охотникам, а сейчас отправляются на передовую. Их легко переносить и так же легко устанавливать.

Отправка груза из Бийска в Ростовскую область. Фото: Сергей Кулыгин

В продовольственную корзину, отправленную в зону боевых действий, вошли продукты быстрого приготовления от компании «Алтайская крупа». В рюкзаке продуктовый набор займет не много места, а для того чтобы перекусить потребуется всего лишь кипяток. В общей сложности, отправленной продукции хватит для приготовления более 60 тысяч порций – это каши - с клубникой, малиной, черникой и персиками, гарниры с говядиной, грибами, курицей, овощами и супы — рассольник и харчо.

Общая стоимость груза – около 5 000 000 рублей.

Поддержать своих земляков, защищающих Донбасс, стремятся многие, но не знают, как доставить свои подарки. Всем, кто обратился в Фонд Александра Прокопьева, оказали содействие.

Жительница Барнаула Светлана Горбунова, передала на передовую 30 килограммов меда со своей пасеки и уверена, что он пригодится не только как лакомство, но и как средство профилактики заболеваний, укрепит иммунитет.

Управление федерального казначейства передало для наших ребят белье, а женщины из волонтерского движения «Золотые руки ангела» - тактические носилки. Их главное преимущество в том, что они легкие и мобильные. Даже один человек с их помощью сможет вынести с поля боя раненного.

Обратились к Александру Прокопьеву и сотрудницы административного и технического аппарата Госдумы:

— Они слышали, что я уже сопровождал груз в Донбасс, принесли 46 тысяч рублей. И мы вместе думали, что купить на эти деньги. Решили - сигареты и конфеты. Просьба выполнена – все упаковали и загрузили в фуру.

Отправка груза из Бийска в Ростовскую область. Фото: Сергей Кулыгин

На счету был буквально каждый сантиметр фуры. В итоге ее объем составил 80 кубических метров. Теперь ей предстоит преодолеть длинный путь — почти четыре тысячи километров. Гуманитарный груз распределят между военными из алейской бригады, в состав которой входят бойцы со всего Алтайского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Александр Прокопьев обсудил создание виртуального маршрута по местам подвигов на Донбассе

Без преувеличения можно сказать, в Луганской народной Республике герои современности ценою собственных жизней сражаются за мир. Впечатления от событий еще очень свежи. Вот, например, черный Т-64 у поселка Хрящеватое, ставший памятником всем погибшим танкистам (подробнее)