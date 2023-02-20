Была жертвой - стала агрессором: как жительница Барнаула научилась защищать себя в конфликтах с мужем-тираном

В этом треугольнике есть три роли: жертва, агрессор и спаситель Фото: Олег УКЛАДОВ

Эту историю семейного насилия корреспонденту «Комсомолки» рассказала жительница Барнаула, но попросила не называть ее настоящего имени. Пусть будет просто Ирина. Ее история очень похожа на многие другие , но финал кардинально отличается - став жертвой домашнего насилия, девушка смогла найти в себе силы, занялась боевым видом спорта и смогла дать отпор мужу-тирану.

Невыдуманная история

- Когда мы познакомились с моим будущим мужем, мне было 18 лет, ему же на тот момент исполнилось 34. В общей сложности мы знакомы 15 лет. Можно сказать, что я его боготворила. Из-за большой разницы в возрасте муж относился ко мне как к маленькой девочке, у которой нет и не может быть своего мнения. Ему было важно, чтобы я разделяла его точку зрения во всем. Но шло время, девочка становилась взрослее и у меня появились свои интересы, но его это не устраивало. Он считал, что лучше меня знает, как мне жить.

Насилие в семье началось не сразу. Мы прожили около 4-ех лет, прежде чем побои вошли в нашу жизнь. Однажды я обнаружила в его телефоне переписку с другой женщиной, и между нами случился скандал. Я оскорбила его пассию, и он впервые за все годы нашей семейной жизни поднял на меня руку. Мои 50 кг против его 100… Несмотря на то что он ударил меня всего лишь ладошкой по голове, я отлетела в другой конец комнаты. Но все же очевидно, что удар был не в полную силу. Он мог себя контролировать, поэтому не избивал меня долго, один-два удара или пощечина, чтобы я замолчала.

Те, кто знают моего уже бывшего мужа, ни за что не подумают, что он может поднять руку на женщину. Воспитывался он в семье ученых, очень начитанный, кандидат наук, но, видимо, внутри него сидели какие-то комплексы, которые в итоге вылились в то, что он решился меня ударить.

Были конфликты и когда я была беременна. В одну из таких ссор, еще на раннем сроке, он ударил меня ногой в живот и приложил головой об порог, я получила гематому. Ребенок впоследствии родился с неврологическими нарушениями. Трудно сказать, в этом ли причина, но думаю, что конфликты в любом случае оказали свое влияние на здоровье ребенка. Во время беременности я уходила от него, но потом мы снова сошлись. Он чувствовал свою вину и вроде бы как стал спокойнее, но ненадолго.

Такие скандалы, когда доходило до рукоприкладства, были нечастым явлением. Бил он меня примерно раз в 2 года. Признаться честно, у меня очень взрывной характер и иногда я провоцировала его сама.

Нельзя сказать, что в нашей семье я была жертвой. Я занимаюсь различными видами единоборств с 13 лет, и спорт сделал меня сильнее не только физически, но и морально. И все же в моменты, когда муж меня бил, я чувствовала свою слабость. Когда он впервые ударил меня, я испытала ужас, но не от самого факта рукоприкладства, а оттого, что не смогла дать отпор. Пришло понимание, что я должна научиться защищать себя не только в спортивном зале, но и у себя дома. Так я попала на занятия по самообороне. Крав-мага – это техника защиты, которая максимально приближена к реальной жизни. Помимо того, что тут учат защищаться, мы примеряем на себя роль агрессора. Чтобы научиться обороняться, нужно уметь и нападать.

Примерно через 2 месяца занятий самообороной, я почувствовала, что больше не боюсь конфликтов с ним. В итоге произошло нечто странное – мы поменялись ролями. Если раньше, я получала за то, что могла задержаться, или не успевала ответить на звонок, то теперь муж попадал под мою горячую руку. Я могла возмутиться тем, что он не приготовил ужин, а однажды в пылу ссоры разбила ему нос. Он очень изменился, когда понял, что я больше его не боюсь. Перестал использовать мат в речи и стал тихим как мышка. Но однажды он все же снова напал на меня, правда, исподтишка. Ударил в живот, когда у меня были заняты руки, потом схватил за волосы и швырнул на диван. Нанес он мне тогда примерно 8 ударов по лицу и рассек бровь.

Но я не растерялась в этой ситуации, сохранила самообладание и спросила его, зачем он меня бьет. Мой спокойный голос тут же охладил его пыл, и он перестал меня избивать.

Как-то я отмахивалась от него топором. Вообще ,это чудо, конечно, что мы оба живы.

Я никому не рассказывала, что происходит в нашей семье, мне было стыдно. Да и это обычная история, что женщина, которую систематически избивают молчит о таком. Но сейчас понимаю, что в просьбе о помощи нет ничего постыдного, наоборот, я считаю, что это признак силы. Сейчас я спокойно об этом говорю и считаю, что любая женщина должна научиться себя защищать от мужчин.

В случае с домашним насилием очень важно выйти из роли жертвы. Агрессоры склонны внушать чувство вины: я пью, потому что ты как-то не так себя ведешь, бью, потому что ты флиртуешь с другими и и.д. И в такие моменты женщина начинает задумываться: «А может быть он прав, а может я действительно виновата?». С этого момента управлять такой женщиной становится проще.

Мы в итоге расстались, уже два года не живем вместе. Не смогли найти компромисс в наших отношениях. Мой муж прекрасный отец и в чем-то даже лучше меня, как родитель. Дочь для него главная женщина в жизни, и, несмотря на нашу ситуацию, я ни за что не стану ограничивать их общение.

Хотелось бы дать совет женщинам, попавшим в такую ситуацию: прежде всего, разберитесь в себе. Поймите, что ответственность за вашу жизнь несете только вы сами. Не стоит роптать на судьбу. Важно понимать, что в такую ситуацию может попасть любая и надо искать возможность себе помочь. Хочется напомнить, что никто вам не поможет, кроме вас самих, когда это с вами произойдет. Насилие может случиться везде: в подъезде, на улице, на работе, в магазине, на отдыхе и даже дома. Уметь защищать себя - это обязанность женщины. Почему-то в нашем обществе принято считать, что женщина должна быть слабой, я с этим в корне не согласна.

Комментарий специалиста

Историю Ирины прокомментировала заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации Краевого кризисного центра для женщин Евгения Скорлупина:

- Ирина говорит, что её муж относился к ней, как к маленькой девочке. Тут нужно понимать, что агрессор может выдать себя уже на первом свидании, ведь насилие не появляется из ничего, человек к этому склонен изначально. Поэтому всегда есть какие-то звоночки, в данном случае, с самого начала отношений он не давал женщине возможности проявить себя. Агрессору важно чувствовать власть, ему нравится контроль. И да, действительно насилие в паре зачастую возникает не сразу.

Важно учитывать, что случаи побоев – это не случаи, в которых агрессор болен каким-либо психическим заболеванием. Такие мужчины могут себя контролировать, и Ирина про это и говорит. Они бьют не в полную силу, т.е. контроль над собой все же сохраняют. Насилие над женщиной – это выбор мужчины. Да, женщины, которых бьют мужья или сожители зачастую склонны обвинять и себя: «У меня взрывной характер, я сама его довожу, сама провоцирую», но ударить – это, прежде всего, осознанный выбор. В пылу ссоры мужчина может накричать в ответ, он может выйти из комнаты, может предложить развод. Но довести до желания избить в принципе невозможно.

Конфликт от насилия отличается тем, что в конфликте оба оппонента находятся на равных, в ситуации домашнего насилия мужчина по определению сильнее женщины. Он может ударить, а она в ответ нет. Женщине действительно сложнее ударить кого-либо.

Принято считать, что избивают своих жен мужчины с низким социальным статусом, но даже эта история подтверждает, что такое мнение – это миф. К нам в центр обращаются женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, и бывает так, что они самодостаточны, красивы, у них может быть свой бизнес. Их мужья могут быть образованы, они могут содержать семью, а могут быть безработными. Агрессором может стать любой мужчина вне зависимости от уровня достатка и образования.

В этой истории характерно то, что в какой-то момент женщина сама стала агрессором. На самом деле это классическая ситуация. Существует такое понятие, как треугольник Карпмана.

В этом треугольнике есть три роли: жертва, агрессор и спаситель. И люди меняются ролями, когда один был жертвой, затем стал агрессором. Поэтому такие отношения сложно прекратить. В один момент жертва страдает от насилия, затем она примеряет на себя роль агрессора и уже не стремится уходить.

Уйти от такого мужчины непросто. Бывают случаи, что женщина постепенно становится изолированной. Сначала муж ограничивает общение с родственниками, с подругами, потом предлагает полностью содержать семью, и женщина попадает в ситуацию полного контроля над ней. И выйти из таких отношений - это сложный процесс. Написать заявление в полицию, найти место, где можно спрятаться, найти тех, кто готов помочь. В любом случае, выходя из таких отношений, надо быть готовой к тому, что придется идти на какие-то жертвы.

Наш центр не стремится разрушать браки. Если женщина хочет сохранить семью, то можно попробовать поработать и с агрессором. Первое, что должен сделать мужчина - это признать, что использует насилие над женщиной. Второе - пойти на долгосрочную терапию, для того чтобы научиться контролировать уровень своего гнева.

История Ирины не является чем-то из ряда вон выходящим. К нам обращается большое количество женщин, столкнувшихся с этой проблемой, вот только никаких статистических данных мы не имеем. Сложность заключается в том, что многие женщины обращаются к нам с одной проблемой, например, сложности в общении с детьми, мы фиксируем это, а затем выясняется, что на самом деле она жертва насилия. Плюс к этому насилием считаются не только побои, но и принуждение к сексуальному контакту, психологическое, экономическое - все это разновидности бытового насилия, поэтому общей какой-то картины нет.

Кстати

Софья Русова, сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений, говорит о том, что собрать какую-либо статистику действительно невозможно:

- В России до сих пор нет качественной и достоверной статистики по домашнему насилию. Из нашей практики мы знаем, что даже если пострадавшим удается добиться возбуждения уголовного дела, после подачи заявления может пройти несколько месяцев. По большей части по заявлениям пострадавших дела вовсе не возбуждают. Огромное количество безосновательных отказов в возбуждении уголовных дел вообще не попадает в статистику.

Напомню, что в пандемию у всех профильных НКО выросло количество обращений, связанных с домашним насилием, в то время как у МВД статистика снизилась. При этом по данным нашего исследования во время пандемии более 70% убитых женщин погибли от домашнего насилия.

Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия

Рекомендации Евгении, если вы попали в ситуацию домашнего насилия:

1)Не бойтесь обратиться за помощью. Наш центр предлагает несколько вариантов помощи: кризисная линия для женщин, либо консультация. Можно прийти на консультацию лично или онлайн. Также, если женщина хочет уйти, но идти ей некуда у нас есть социальная гостиница. Мы называем ее убежище, так как адрес ее скрыт. Там работают психологи, юристы. При этом как я уже говорила, у нас нет цели разрушить семью. Мы просто работаем над тем, чтобы женщина снова осознала свою самоценность.

2)Также можно начать с того, чтобы рассказать кому-то из близких о том, что с вами происходит. Случаи, когда женщина справляется с такой ситуацией в одиночку, очень редки. Как правило, ей помогают родственники, друзья, психологи. С психологом пройти этот путь легче, так как он уже знает, какие шаги нужно предпринимать.

3)Если вы опасаетесь за свою жизнь, то можно рассказать соседям о том, что вам угрожает опасность. Предупредить их, что если они услышат крик, то пусть вызовут полицию.

4)Соберите тревожный чемоданчик: документы, лекарства, ценности, предметы первой необходимости и разместите в таком месте, откуда его будет просто взять и быстро уйти.

С собой должны быть телефоны кризисного центра, вы должны договориться о заселении в социальную гостиницу заранее. Желательно иметь с собой запасной телефон и запасную сим-карту, чтобы вас было невозможно отследить.

- Домашнее насилие - это страшно, больно и от него не застрахован никто, но важно помнить о том, что помощь есть, что нужно бороться за свою жизнь до последнего, - говорит Ирина.

Подсказка КП

8 (3852) 34-22-55 - телефон для записи в кризисный центр

8-800-201-47-17 - бесплатная кризисная линия для женщин (психологическая помощь).

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