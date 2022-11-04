Синоптики рассказали о погоде на длинные выходные в Алтайском крае

Ноябрьские длинные выходные в Алтайском крае ожидаются прохладными Фото: Олег УКЛАДОВ

Ноябрьские длинные выходные в Алтайском крае ожидаются прохладными. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -8 градусов, однако днем будет до +11 градусов. Подробнее о погоде рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

В День народного единства 4 ноября в Алтайском крае столбики термометров покажут +6…+11 градусов. В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В следующие дни, 5 и 6 ноября, погода испортится. С прохождением холодных атмосферных фронтов ожидаются дожди, переходящие в снег, гололедные явления и усиление ветра. Уже в ночь на субботу будет -3…+2 градуса, местами по востоку до -8 градусов. В крае будет дуть южный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в субботу, 5 ноября, воздух прогреется до +6…+11 градусов, по западу в конце дня похолодание до 0 градусов. Временами дождь, мокрый снег, местами гололёдные явления. В утренние часы на дорогах гололедица.

В ночь на 6 ноября столбики термометров покажут -1…-6 градусов, по юго-востоку местами до +4 градусов. Местами мокрый снег и дождь, гололедные явления. В отдельных районах появление снежного покрова, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Днем 6 ноября прогнозируют -1…+4 градуса, по юго-востоку до +9 градусов. Местами мокрый снег и дождь, гололедные явления. В отдельных районах появление снежного покрова, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

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