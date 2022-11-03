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Общество3 ноября 2022 9:49

«Участковый с Марса»: как алтайский полицейский спас туристов из Москвы

Полицейский из Республики Алтай участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый 2022»
Александра Сапожкова
Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай

Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

32-летний Мирбол Увалинов из Кош-Агачского района стал «Народным участковым Республики Алтай 2022». А теперь принимает участие во всероссийском финальном этапе конкурса. Коллеги по службе называют его «участковым с Марса». Прозвище прочно закрепилось после того, как полицейский помог заблудившимся в Марсовых горах туристам.

«Сказали, что на Марсе»

Эти рыжевато-красные горы, напоминающие пейзаж другой планеты, - одна из самых известных достопримечательностей Кош-Агачского района. Она привлекает сотни туристов из разных уголков. А минувшим летом там потерялись супруги из Москвы.

- Они арендовали автомобиль и поехали на экскурсию, а потом не смогли найти обратную дорогу. Мне позвонили примерно часов в восемь вечера, и я один отправился на место. Прибыл, когда было уже совсем темно. Сначала туристы были недоступны, а когда появилась связь, толком не могли объяснить, где находятся, сказали, что «примерно на Марсе», - вспоминает Мирбол.

Но в той местности есть и Марс, и Марс-2, и Луна... Мирбол попросил рассказать, что последнее видели туристы. Оказалось, животноводческую стоянку. Полицейский быстро сориентировался и уже через час нашел супругов и проводил их до места проживания.

Знает всех наперечет

Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай

Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Мирбол признается, что с детства мечтал служить в полиции (тогда еще милиции), как и его прадед. Поэтому решение поступить в Барнаульский юридический институт не было спонтанным.

- В этой работе своя неповторимая атмосфера. Это постоянное движение, это помощь людям. Мне нравится помогать тем, кто в беде, ведь кто-то должен это делать, - рассуждает участковый.

Почти каждый его рабочий день начинается с подворового обхода территории. Он знает каждую собаку на своем участке – и это в прямом смысле.

- Я знаю всех наперечет: кто живет в доме, какая это семья, чем занимаются, какая у них машина, собака и так далее. Во время обхода мы собираем информацию, общаемся с населением, устанавливаем контакты, проводим профилактическую работу. Мы должны полностью владеть обстановкой, - поясняет Мирбол.

Следил за женщиной с горы

Участковый вспоминает еще одно дело из своей практики. И оно было одним из самых тяжелых.

- Лет пять назад я работал в селе Джазатор (его еще называют Беляши). И каждый день (или через день) мне поступало около 10 заявлений о кражах в домах! Люди шли и шли потоком. У них крали все: деньги, украшения, продукты… Когда я начал сбор информации, случайно узнал из своих источников, что одна неблагополучная пьющая женщина ходила с двумя пакетами фарша, - рассказывает полицейский.

У него сразу возникли подозрения. Ведь до этого поступило очередное заявление о краже мяса, фарша и других продуктов. Но прямых доказательств не было.

- И мне пришлось организовать слежку. Каждый день в 9 утра я поднимался на гору, с которой было видно все село, брал бинокль и наблюдал за этой женщиной, - говорит участковый.

Мирбол следил 3-4 дня. Он заметил, что подозреваемая каждое утро в 10.30 выходила из дома и бродила по селу, присматриваясь к домам.

- А потом я попросил одного человека обсмотреть территорию у ее дома. Он увидел бутылку шампанского и обертки от сосисок и зачитал мне названия с этикеток. Я тут же позвонил одной из заявительниц и спросил, что именно у нее украли. Как оказалось, те же самые сосиски и то же самое шампанское!

Теперь у полицейского на руках были прямые доказательства. Женщину задержали и доставили в отдел. К удивлению, она оказалась грамотной, с двумя высшими образованиями, в том числе юридическим, и долго не сознавалась.

- Раньше она работала завучем в школе. Но так сложилась жизнь – пристрастилась к алкоголю и ее уволили. С ней работали с 2 часов дня до 8 часов вечера. И в итоге она призналась. Мы раскрыли восемь краж, а остальные потерпевшие не захотели на нее заявлять, так как были ее родственниками или знакомыми.

Мирбол признается, что когда раскрывает преступления, испытывает профессиональный азарт:

- Мне интересно поймать преступника. И в первую очередь самому себе доказать, что я могу это сделать!

Где проголосовать

За Мирбола Увалинов как за лучшего участкового можно проголосовать до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» с помощью своих аккаунтов в социальных сетях.

Отдать голос можно всего один раз и только за одного участника. Полученные голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учетных записей (ботов) с целью накруток.

Отметим, что участие в финальном голосовании конкурса «Народный полицейский 2022» принимают победители региональных этапов конкурса.

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