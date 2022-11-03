Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

32-летний Мирбол Увалинов из Кош-Агачского района стал «Народным участковым Республики Алтай 2022». А теперь принимает участие во всероссийском финальном этапе конкурса. Коллеги по службе называют его «участковым с Марса». Прозвище прочно закрепилось после того, как полицейский помог заблудившимся в Марсовых горах туристам.

«Сказали, что на Марсе»

Эти рыжевато-красные горы, напоминающие пейзаж другой планеты, - одна из самых известных достопримечательностей Кош-Агачского района. Она привлекает сотни туристов из разных уголков. А минувшим летом там потерялись супруги из Москвы.

- Они арендовали автомобиль и поехали на экскурсию, а потом не смогли найти обратную дорогу. Мне позвонили примерно часов в восемь вечера, и я один отправился на место. Прибыл, когда было уже совсем темно. Сначала туристы были недоступны, а когда появилась связь, толком не могли объяснить, где находятся, сказали, что «примерно на Марсе», - вспоминает Мирбол.

Но в той местности есть и Марс, и Марс-2, и Луна... Мирбол попросил рассказать, что последнее видели туристы. Оказалось, животноводческую стоянку. Полицейский быстро сориентировался и уже через час нашел супругов и проводил их до места проживания.

Знает всех наперечет

Участник конкурса «Народный участковый 2022» Мирбол Увалинов из Республики Алтай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Мирбол признается, что с детства мечтал служить в полиции (тогда еще милиции), как и его прадед. Поэтому решение поступить в Барнаульский юридический институт не было спонтанным.

- В этой работе своя неповторимая атмосфера. Это постоянное движение, это помощь людям. Мне нравится помогать тем, кто в беде, ведь кто-то должен это делать, - рассуждает участковый.

Почти каждый его рабочий день начинается с подворового обхода территории. Он знает каждую собаку на своем участке – и это в прямом смысле.

- Я знаю всех наперечет: кто живет в доме, какая это семья, чем занимаются, какая у них машина, собака и так далее. Во время обхода мы собираем информацию, общаемся с населением, устанавливаем контакты, проводим профилактическую работу. Мы должны полностью владеть обстановкой, - поясняет Мирбол.

Следил за женщиной с горы

Участковый вспоминает еще одно дело из своей практики. И оно было одним из самых тяжелых.

- Лет пять назад я работал в селе Джазатор (его еще называют Беляши). И каждый день (или через день) мне поступало около 10 заявлений о кражах в домах! Люди шли и шли потоком. У них крали все: деньги, украшения, продукты… Когда я начал сбор информации, случайно узнал из своих источников, что одна неблагополучная пьющая женщина ходила с двумя пакетами фарша, - рассказывает полицейский.

У него сразу возникли подозрения. Ведь до этого поступило очередное заявление о краже мяса, фарша и других продуктов. Но прямых доказательств не было.

- И мне пришлось организовать слежку. Каждый день в 9 утра я поднимался на гору, с которой было видно все село, брал бинокль и наблюдал за этой женщиной, - говорит участковый.

Мирбол следил 3-4 дня. Он заметил, что подозреваемая каждое утро в 10.30 выходила из дома и бродила по селу, присматриваясь к домам.

- А потом я попросил одного человека обсмотреть территорию у ее дома. Он увидел бутылку шампанского и обертки от сосисок и зачитал мне названия с этикеток. Я тут же позвонил одной из заявительниц и спросил, что именно у нее украли. Как оказалось, те же самые сосиски и то же самое шампанское!

Теперь у полицейского на руках были прямые доказательства. Женщину задержали и доставили в отдел. К удивлению, она оказалась грамотной, с двумя высшими образованиями, в том числе юридическим, и долго не сознавалась.

- Раньше она работала завучем в школе. Но так сложилась жизнь – пристрастилась к алкоголю и ее уволили. С ней работали с 2 часов дня до 8 часов вечера. И в итоге она призналась. Мы раскрыли восемь краж, а остальные потерпевшие не захотели на нее заявлять, так как были ее родственниками или знакомыми.

Мирбол признается, что когда раскрывает преступления, испытывает профессиональный азарт:

- Мне интересно поймать преступника. И в первую очередь самому себе доказать, что я могу это сделать!

Где проголосовать

За Мирбола Увалинов как за лучшего участкового можно проголосовать до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» с помощью своих аккаунтов в социальных сетях.

Отдать голос можно всего один раз и только за одного участника. Полученные голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учетных записей (ботов) с целью накруток.

Отметим, что участие в финальном голосовании конкурса «Народный полицейский 2022» принимают победители региональных этапов конкурса.

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