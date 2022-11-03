Барнаульский мебельщик Валера «развел» 69 человек на несколько млн рублей

Ущерб от действий Валерия оценили в 4,7 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело о мошенничестве. Пострадавшими от рук недобросовестного изготовителя мебели были признаны 69 граждан, сообщили в региональной прокуратуре. По данным «Комсомолки», речь идет о так называемом «мебельщике Валере», на которого неоднократно барнаульцы жаловались в соцсетях.

- Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере), - пояснили в ведомстве.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2022 год мужчина размещал в интернете объявления об изготовлении корпусной мебели и ее установке. Когда он получал заявку, то выезжал на дом, проводил замеры в жилье потерпевших. Для того чтобы «жертвы» не заподозрили обман, он брал фотографии других производителей и выдавал работы за свои. А когда доверчивые люди переводили ему деньги, он исчезал, переставал отвечать на звонки и не выполнял заказы в оговоренные сроки.

Всего мужчине удалось обмануть 69 человек на общую сумму 4,7 млн рублей. Уголовное дело Валерия рассмотрит Индустриальный районный суд.

В паблике «Инцидент Барнаул» пишут, что до того, как Валерий «стал» предпринимателем, он якобы работал в мебельном магазине. По всей видимости, там он и начал разбираться в мебели, как ее замерять и так далее. Точно известно, что Валерий никакого своего производства не имел, да и судя по сумме краденных средств работа ему не особо была нужна. Барнаульцы тем временем шутят, что если суд признает Валерия виновным, то в колонии он сможет осуществить свою мечту и стать настоящим мебельщиком.

А потерпевшие обеспокоены тем, вернут ли им деньги. Как подчеркнула помощница прокурора Алтайского края Мария Антошкина, все меры по возвращению денежных средств будут приняты.

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