Лунное затмение смогут увидеть барнаульцы

Во время затмения Луна станет красной Фото: Тимур ХАНОВ.

Во вторник, 8 ноября, жители Барнаула могут сдать свидетелями очередного уникального астрономического события – полного лунного затмения.

Не успели жители краевой столицы отойти от частичного солнечного затмения, как астрономическая канцелярия подготовила очередное уникальное событие планетарного масштаба.

– В нашем регионе Луна взойдет из-под горизонта уже в затмении (в 17:37 по местному времени) в северо-восточной стороне горизонта. Красновато-бурый цвет лунного диска и затем «сползание» тени представится возможность наблюдать в телескоп со специалистами нашего Планетария – с 18:00 до 20:00 на астрономической площадке, - говорят сотрудники барнаульского планетария.

Главное условие, при котором шоу состоится – это ясное небо. В условиях осени это не всегда возможно, но надеяться стоит. Продолжительность полной фазы составит около полутора часов, но в разных частях мира «обряд» покраснения продлится почти шесть часов.

– Луна пройдет через северную часть тени Земли весьма близко к центру ее тени, - говорят специалисты.

Кстати, лунное затмение далеко не единственный повод взглянуть в ноябрьское ночное небо. В этом месяце ожидается два метеорных потока: Тауриды и Леониды. Первый относительно небольшой, но интересен для наблюдателей ветвями двух потоков. Увидеть его можно до 10 декабря. Максимум придется на 4-5 ноября.

Лeoниды – этo мeтeopный пoтoк cpeднeй cилы. Он начинается с 6 ноября и завершится к 30 числу. За час наблюдений можно будет насчитать до 15-25 метеоров. Пик звездопада придется на 17-18 ноября.

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