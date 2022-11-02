На Алтае 15-летний юноша насиловал 13-летнюю сестру и заразил ее венерическим заболеванием

Сейчас дело расследуют, однако в Следкоме отказываются от комментариев Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе задержали 15-летнего юношу. Его подозревают в чудовищном преступлении – изнасиловании собственной несовершеннолетней сестры.

Как сообщает канал РЕН ТВ, о насилии стало известно после того, как 13-летнюю девочку привели на осмотр к врачу-гинекологу. При этом специалист выявила еще и венерическое заболевание, которым школьницу «наградил» собственный брат.

Как выяснилось, подросток насиловал сестру неоднократно. Сейчас дело расследуется, но другие подробности не сообщаются. В алтайском Следкоме отказались от любых комментариев по этому поводу.

Отметим, что схожее дело расследовали на Алтае в минувшем году. Тогда выяснилось, что 14-летнюю девочку тоже насиловал близкий родственник – собственный отец. 34-летний отморозок издевался над ребенком в течение трех лет. А затем у нее на глазах задушил супругу. Причем мужчина не просто убил мать девочки, но и заставил дочку скрывать преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле расследуют уголовное дело об изнасиловании 17-летней школьницы

В Алтайском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней школьницы. По словам девушки, двое парней почти неделю удерживали ее в барнаульской квартире, насиловали и издевались (подробно)