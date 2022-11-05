«Маленькие трагедии» Пушкина поставили в алтайском драмтеатре

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина показали очередную премьеру сезона – спектакль по циклу коротких пьес Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

Эти пьесы относятся к самому продуктивному периоду жизни известного поэта – с 1830 по 1832 годы. Его еще называют Болдинской осенью. Тогда Александр Сергеевич вел затворнический образ жизни в имении Большое Болдино из-за объявленного холерного карантина. Соответственно, делать было нечего, вот он и писал. А писал много.

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Режиссер Михаил Тумашов решил представить свое видение двух произведений цикла: «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».

– Режиссер проведет собственное драматическое исследование двух произведений цикла, трактуя их как притчи и стремясь показать эти «пространственно-временные громадины с вечным объемом трагического анекдота…», - говорят в театре.

Главный герой пьесы «Скупой рыцарь» - Альбер. У него сложный период безденежья и никто из близких не может ему помочь. Ростовщик-еврей намекает ему, что спасти положение может только смерть отца и получение наследства и этот процесс можно ускорить. Но самого Альбера такой вариант тоже не устраивает, и он прогоняет его.

Старый барон все же считает, что его сын затевает что-то нехорошее в отношении него. В итоге отец вызывает собственного отпрыска на дуэль… Осталось только узнать чем закончится это противостояние.

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сальери живет в вечности - оттуда он и будет повествовать свою вечную боль и претензию к мирозданию. Скупой будет трогать сердца не менее искренне и душевно: о власти, временах и нравах, - рассказывают в театре о второй части постановки.

В новом спектакле заняты Кирилл Емельянов, Владислав Жданов, Артем Казаков, Максим Пивнев, Дмитрий Плеханов и другие.

Премьеры постановки состоялась 2 ноября. В следующий раз увидеть ее можно будет через месяц и билеты уже в продаже. Кстати, приобрести их, в том числе, можно по «Пушкинской карте».

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«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

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