Всего в Барнауле 79 маршрутов Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевозчики Барнаула вновь просят поднять стоимость проезда. Ситуацию по работе общественного транспорта обсудили на совещании с участием главы города, пишет мэрия.

По словам перевозчиков, с момента последнего повышения тарифов в краевой столице в 2021 году заметно выросла себестоимость транспортных услуг из-за роста цены дизельного топлива, комплектующих и запчастей. Также выросли расходы на оплату коммуналки и повышения оплаты труда линейных работников. Все это негативно отражается на стабильной работе транспорта.

Гендиреткор компании «Евробус плюс» Роман Арапов заявил, что сохранение действующих тарифов на проезд приведет к еще большим убыткам на транспортных предприятиях. Также это усугубит возникшие проблемы. Совсем скоро перевозчики хотят направить уведомление в администрацию города о пересмотре тарифов.

– Вячеслав Франк дал поручение профильному комитету рассмотреть представленные документы, провести расчеты и вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд в общественном транспорте, – подчеркнули в горадминистрации.

Мэр охарактеризовал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта Барнаула как непростую. Вячеслав Франк считает, что простым увеличением стоимости проезда этот вопрос не решить. Требуются другие формы поддержки перевозчиков, чтобы улучшить ситуацию.

Власти добавили, что последнее крупное его обновление общественного транспорта проводили в 2021 году. Перевозчики нескольких маршрутов заменили 43 автобуса малого класса и 20 единиц среднего класса.

Ранее мы писали, что в краевой столице начал действовать новый пересадочный тариф в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина. Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. При этом в течение 100 минут можно совершить одну пересадку на трамвае или троллейбусе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Справка

Всего в Барнауле 79 маршрутов: 68 – автобусных и 11 – электротранспорта, которые обслуживают 27 перевозчиков разной формы собственности. По регулируемому тарифу с предоставлением льгот отдельным категориям граждан работают 58 маршрутов.

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Чтобы воспользоваться новым тарифом, необходимо приобрести электронный проездной (подробнее)