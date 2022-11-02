Участник конкурса "Народный полицейский 2022" Юрий Гермаш из Алтайского края Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Уже более 18 лет майор полиции Юрий Гермаш служит участковым в селе Степное Родинского района. С самого первого дня трудовой деятельности он работает на одном месте и в одной должности. И изменять любимому делу не собирается. Сейчас Юрий участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый» 2022. И ждет поддержки своих земляков.

Служба не в тягость

Говорят, работа участкового - одна из самых сложных в полиции из-за графика, тяжелых случаев, ответственности и много другого. Но Юрию Гермашу это не в тягость.

- Я привык за многие годы работы и к ненормированному графику, и к трудностям. Все равно есть и выходные, и отгулы. И что-то менять не хочется. Мне, например, не интересно постоянно сидеть в кабинете и заниматься бумажной работой. Мне нравится трудиться, так сказать, на воздухе, взаимодействовать с людьми, - признается старший участковый.

Основные дела – это кражи, побои, хранение наркотических веществ (в сельской местности много дикорастущей конопли). Чаще всего, по словам полицейского, крадут металлолом, имущество, которое оставили бесхозным, велосипеды, мобильные телефоны. Из бытовых конфликтов в основном случаются драки на почве алкоголя. Однако Юрию приходилось участвовать и в раскрытии убийства.

Убийца во всем сознался

- Это произошло года три назад. Двое мужчин распивали спиртное, и между ними произошел конфликт. Они вызвали местного фельдшера, и когда тот приехал, то обнаружил труп – один из мужчин был убит ударом ножа в грудь, - рассказывает полицейский.

Собутыльник начал давать ложные показания: якобы приехали неизвестные, его приятель вышел на улицу, а зашел уже с раной, лег и умер. Однако позже выяснилось, что на самом деле подозреваемый спрятал нож и направил правоохранителей по ложному следу.

- Он мне первому лично в этом сознался, а потом уже написал явку с повинной в следственный комитет, - отмечает участковый.

Участник конкурса "Народный полицейский 2022" Юрий Гермаш из Алтайского края Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

По следам на снегу

Еще одно из примечательных дел в послужном списке Юрия Гермаша – хищение со склада зерноотходов, которое удалось моментально раскрыть благодаря народным дружинникам.

Зимой 2020 года участковому позвонил сторож и сообщил о преступлении. Он заметил похитителя под покровом ночи, попытался окликнуть его, однако тот поспешил скрыться на запряженной в сани лошади.

- И мы по следу саней совместно с дружинниками обнаружили место сбыта и установили подозреваемого. Перед тем, как приехала полицейская группа, преступление уже было раскрыто! Остались одни только следственные действия, - вспоминает Юрий.

Вообще, признается участковый, представители добровольной народной дружины - одни из главных его помощников. В нее входят директор местной школы, учителя, глава сельского совета и другие. Они помогают и в раскрытии, и в следственных экспериментах, и в документировании преступлений:

- Всегда придут на помощь - в любой день и в любое время, не считаясь с личным временем!

Не бывает 100% раскрываемости

В личном деле майора полиции значится, что за 9 месяцев этого года на его участке совершено 12 преступлений. И всего одно - кража мобильного телефона - осталось нераскрытым.

- Пока работаем в этом направлении, информация есть. Просто один подозреваемый находится на лечении в психиатрической больнице в Камне-на-Оби, ждем, пока его выпишут. Дело в процессе. Возможно, и оно закончится успешно, - поясняет Юрий Гермаш.

А вообще, по его словам, не бывает 100% раскрываемости дел. Его личный показатель – примерно 90%. И это отличный результат.

- Мы стараемся раскрывать, и начальство с нас строго спрашивает. Но иногда не получается. Переживаем, конечно, но этого не избежать, - говорит участковый.

Рыбалка и сериалы про бандитов

Летом Юрий Гермаш в свободное от работы время в основном занимается хозяйством – у него большой дом, приусадебный участок, живность... А вот зимой появляется больше времени, в том числе и на любимое хобби – рыбалку.

- Я рыбачу на белую рыбу, на хищника редко. Самая большая моя рыба - сазан 6 кг, поймал его летом. А зимой самый большой улов – 12 кг плотвы, – делится рыбак.

Еще зимними вечерами Юрий иногда смотрит детективные сериалы. Самые правдивые, на его взгляд, - это «Невский», «Ментовские войны» и «Шеф». Майор считает, что работу полиции там показывают близкой к реальности.

- А вот сериал «След» – это сказка. А сказки я не люблю!

Где проголосовать

За Юрия Гермаша как за лучшего участкового можно проголосовать до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Отдать голос можно всего один раз и только за одного участника. Полученные голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учетных записей (ботов) с целью накруток.

Отметим, что участие в финальном голосовании конкурса «Народный полицейский 2022» принимают победители региональных этапов конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участковый из Заринска: «Мне говорят, что я похож на Безрукова из сериала «Участок»

Участковый Сергей Богомолов из Заринска, как герой Безрукова в сериале «Участок» - молод, задумчив и немногословен, зато все жулики наперечет, а местные жители знают парня в лицо, говорят, хоть и молодой (ему всего 29 лет), но на районе порядок (подробнее)