Заболеваемость острыми кишечными инфекциями растет на Алтае

Эксперты напомнили симптомы болезни Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай зафиксировали рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), вызванными вирусами. О причине сложившейся ситуации, а также о том, как защитить себя, рассказали в управлении Роспотребнадзора региона

С начала года в регионе выявили 134 случая острых кишечных инфекций, показатель составляет 60,5 на 100 тыс. населения. Он выше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. В январе часто фиксировали случаи групповых заболеваний среди детей и сотрудников детсадов и школ.

– По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что ведущее место в структуре этиологических факторов ОКИ занимают вирусы – 95,6% (норовирусы – 54,5%, ротавирусы - 43,2%), – пояснили специалисты

За прошлую неделю в Республике Алтай зафиксировали 51 случай острых кишечных инфекций, более 80% из них дети школьного и дошкольного возраста. Специалисты выявили грубые нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, медицинского обслуживания детей.

Эксперты напомнили симптомы острых кишечных инфекций. Среди них нарушение моторики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, а в некоторых случаях обезвоживания. В списке главных причин заболеваемости – несоблюдение правил личной гигиены, несоответствие продуктов питания возрасту.

– Острые кишечные инфекции вызывают несколько групп микроорганизмов. Наиболее часто встречающиеся - бактерии, вирусы. Источником инфекции является человек, – добавили в ведомстве.

В школах и детсадах региона усилили противоэпидемический режим Проводят ежедневный контроль, следят за качеством поставляемых продуктов.

– Родителям рекомендуем более ответственно относиться к здоровью своих детей. Именно они должны научить ребенка правилам личной гигиены и следить за их выполнением, так как кишечные инфекции являются достаточно тяжелыми заболеваниями, которые, впрочем, как и подавляющее большинство всех заболеваний, гораздо проще предупредить, нежели лечить, – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за винегрета, которым школьный повар накормил детей. В образовательном учреждении выявили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое инфекционное заболевание 30-ти учащихся.

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