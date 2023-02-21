«Аппетитно еда выглядит только на рекламе фастфуда!»

Фото: из архива компании Фото: из архива компании

В социальных сетях периодически всплывают бурные обсуждения качества питания в барнаульских школах. Одни не одобряют перечень блюд, другие указывают на неприглядный внешний вид продуктов, третьи, наоборот, уверяют, что их дети с удовольствием съедают всю порцию.

Казалось бы, проверки в общеобразовательных учреждениях проходят регулярно. Школьную еду постоянно пробуют не только чиновники, но и сами родители. И, как правило, нареканий она не вызывает. Почему же возникают споры, кто решает, что будет на столе школьников, а что никогда не появится, - об этом в интервью телеканалу «Толк» рассказала заместитель начальника службы школьного питания «Глобус» Cветлана Закала.

Фото: из архива компании

- Накануне нового учебного года руководитель вашей службы отметил, что комбинат поменял почти всех поставщиков. Почему пришлось это сделать? И насколько новые поставщики надежны?

- Мы работаем как положено, по всем правилам. Поэтому пришлось расстаться с некоторыми поставщиками, которые не соответствовали требованиям федеральных законов по организации школьного питания.

Новые поставщики - надежны. Мы выезжали на место, проверяли не только наличие необходимых документов, но лично смотрели, как организовано производство, пробовали продукцию. Затем готовили блюда из этих продуктов, оценивали - есть ли соответствие качества к сырью, к готовому блюду. И только потом заключали договоры.

- То есть случайные поставщики не пройдут на рынок школьного питания?

- Конечно, нет. Все очень строго и оформляется актами - на основании чего мы выбрали того или иного поставщика.

- От кого зависит - что окажется сегодня на столе школьников? Кто составляет меню?

- Меню составляется, а затем и корректируется главными технологами комбината школьного питания. Их у нас в службе двое. А в общей сложности у нас работает десять человек и санитарный врач. Мы полностью занимаемся разработкой меню. Заменяем блюда, которые по каким-то причинам не нравятся. Прежде всего учитываем пожелания родителей и детей. Потому что живем в современном мире и то, что было когда-то востребовано, уже не устраивает. Мы это прекрасно понимаем.

Но опять же замечу, существуют требования, по которым мы работаем, которые обязаны соблюдать. Это требования федеральных законов, требования санитарных правил, нормативов, где четко указано то, что должно учитываться в составлении меню. Речь идет о сбалансированности, калорийности, соотношении жиров, белков и углеводов. Кроме того, важна среднесуточная потребность набора пищевых продуктов. Мы соблюдаем процентное соотношение в составлении меню от этой среднесуточной потребности - так, на завтрак отводится 20 - 25% от потребляемой ценности, на обед 30 - 35%. Обязательно следим за суммарным объемом. Чтобы вы понимали - для детей от 7 до 11 лет суммарный объем завтрака должен составлять 500 граммов, обеда - 700 граммов. Для детей 12 лет и старше - завтрак 550 граммов, обед - 800 граммов.

И таких нюансов очень много! Специалистам комбината школьного питания приходится проделывать большой объем работ.

Фото: из архива компании

- Вы сказали, что мнение родителей все-таки учитывается. Но как уместить все пожелания родителей школьников, которые явно не могут соответствовать всем этим требованиям?

- Вот для этого мы и работаем, приходится разрабатывать блюда. При этом часто ведем разъяснительную работу. Я лично выходила и разговаривала с родителями класса одной из барнаульских школ. На встречу пришло человек десять. И по итогу нашей беседы мы не смогли составить меню хотя бы на два дня. Потому что невозможно составить меню, которое удовлетворило бы абсолютно всех!

В свою очередь, наша служба старается всем угодить. Чтобы было разнообразно, вкусно и соответствовало всем требованиям. Повторюсь, мы не можем не соблюдать их - очень жесткие проверки. Поэтому та калорийность, которая должна быть, - четко регламентируется. Ведь ребенок должен оставаться энергичным в течение дня, чтобы продуктивно учиться и заниматься, а не думать об урчащем животе.

И, кстати, по тем же правилам и нормативам существует перечень продуктов, запрещенных школьным питанием. Всего 45 позиций. В том числе макароны по-флотски, блинчики, фаршированные творогом или мясом… Это тоже важная тема, которую мы объясняем родителям. Не всегда возможно то, что хочется.

- Бывает, что родители и школьники жалуются не столько на вкус, сколько на внешний вид. В чем причина?

- Для того чтобы о нем судить - таков он или нет, - нужно непосредственно знать технологию приготовления блюда, его составляющие. Приведу недавний пример - родительница обратилась по поводу неаппетитного вида котлеты. Однако в меню в тот день были не котлеты, а куриные фрикадельки! Понимаете, да? Это два разных блюда. Когда мы говорим о котлете - мы представляем зажаристую котлету в панировке. Но куриная фрикаделька на пару не может выглядеть так же.

Мы привыкли к сочным, ярким картинкам рекламы. Аппетитно еда выглядит только на постановочной рекламе фастфуда. Например, бургеры с жареными котлетами, густо приправленные соусами, которые у нас опять же запрещены. Острые соусы, майонез, уксус нельзя применять в школьном питании.

К тому же сейчас очень много внимания уделяется здоровому питанию. А в его основе - щадящая тепловая обработка в виде варки, запекания, приготовления на пару. Жарка однозначно исключается. В 2008-2009 годах для того, чтобы это было воплощено в жизнь, в школах прошла модернизация, на кухнях установлено новое оборудование - пароконвектоматы. Так что функция жарки полностью исключена. Хотите жареное - делайте дома.

Фото: из архива компании

- Кто отвечает за набор поваров в школьных столовых?

- Повара, так же как и любые работники комбината, попадают к нам через отдел кадров. Мы просматриваем документы об образовании, запрашиваем характеристики с прошлых мест работы. Они приходят в школу, где их практикует заведующий столовой. Только после этого принимаем. Хочу отметить, в ноябре прошлого года в Уфе на всероссийском профессиональном конкурсе звание «Лучший повар школьной столовой» получил сотрудник из 42-й гимназии!

- Еще есть жалоба - блюда попадают на стол негорячими. Можно ли корректировать этот процесс?

- Соглашусь, такая проблема имеет место. Но существуют много факторов, которые влияют на этот процесс. Большое количество накрываемых столов занимает длительное время. Детей могут задержать на уроках. Также влияет температура в помещении столовой. Над этими вопросами мы совместно работаем с общеобразовательными организациями.

- Многие говорят о культуре питания. В том числе, что сами родители уделяют этому недолжное внимание - кормят жареным и прочими «вредностями». Соответственно, ребенок в школе уже не хочет есть суп или кашу. Нужна ли дома культура питания?

- Безусловно, культура питания идет из семьи - изменить что-то или повлиять на это невозможно, пока сам человек этого не захочет. Но в наших силах объяснять детям, для чего им нужно то или иное блюдо, почему его важно есть. Например, классный руководитель по пути в столовую мог бы вкратце рассказать детям, чем полезна гречка, которую сегодня дадут детям на школьном завтраке.

- На сайтах школ можно ознакомиться с меню на две недели вперед, а что-то новое появляется в нем? Вы работаете над чем-то, скажем, экспериментальным?

- Конечно! Берем информацию со сборника рецептур, если нужно, вносим свои изменения, разрабатываем технологические карты - кстати, поэтому процесс введения в меню новых блюд не такой быстрый, как хотелось бы.

Могу рассказать, что уже появилось и пользуется популярностью из новинок, - это оладушки с шоколадным топпингом, медальоны из курицы, отбивная «Сибирская красавица», ризотто и мясо по-купечески. Сейчас работаем над запеченным роллом. Дети, например, очень плохо едят рыбу - мы думаем, как лучше ее приготовить, чтобы это было вкусно и красиво, думаем вплоть до названия. Но главное - чтобы все было полезно и соответствовало требованиям правил и нормативов, которые нам предъявляются.

Автор: Лидия Аристархова