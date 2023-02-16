Кричат и бьются об стену. Невролог рассказала, что за адскую головную боль испытывают мужчины

Кластерная головная боль всегда очень сильная. Фото: Анатолий Жданов

Есть такой диагноз – кластерная головная боль. И мучает она, в основном, мужчин. Они страдают от этого в 3-4 раза чаще, чем женщины. Причем мучает так, что они в буквальном смысле слова бьются головой об стену. Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Алтайского медуниверситета Екатерина Пархоменко рассказала журналу «Здоровье алтайской семьи» об особенностях этой боли и о том, как с ней бороться.

Ночные приступы

Специалист поясняет, что такая боль может проявляться как единичными приступами, так и «пучками» - кластерными периодами (отсюда и название). Во время периода люди испытывают от 1 до 8 приступов в сутки на протяжении от 7 дней до 12 месяцев.

Важной отличительной особенностью, по словам врача, являются ночные атаки. Без них диагноз ставится под сомнение.

- Интересно, что большинство приступов возникают в течение 90 минут после засыпания. Поэтому пациенты боятся ложиться спать. Предполагается, что пусковым фактором могут являться нарушения дыхания во сне, - рассказывает врач.

В то же время боли случаются и днем, в том числе неизбежно после дневного сна. Причем для большинства людей характерно обострение в определенное время – у кого-то зимой или весной, у других летом или осенью.

Невыносимо!

Кластерная головная боль всегда очень сильная. И всегда строго односторонняя – «бьет» вокруг глаза, над бровью и (или) в виске. Один приступ может длиться от 15 минут до трех (!) часов.

- Из-за невыносимой боли человек не может находиться в состоянии покоя. Он возбужден, агрессивен, кричит, мечется, бегает или ходит по кругу. Кто-то бьет себя по голове или лицу руками, кто-то бьется головой об стену или же поливает голову ледяной или горячей водой, - рассказывает Екатерина Пархоменко.

Такую адскую боль сопровождают покраснение глаза, отек века, слезы, заложенность носа, потливость. Часть людей испытывают тошноту и рвоту и не могут переносить свет и звуки.

Как быть и что делать

Однозначно – не тянуть и обращаться к врачу. Лечением занимается врач-цефалголог (невролог, который специализируется именно на головных болях).

- Лечение складывается из купирования приступа и назначения профилактического лечения, - поясняет доктор.

Она добавляет, что во время болевого «пучка» (кластерного периода) следует полностью отказаться от спиртного, строго соблюдать режим сна и бодрствования, исключить работу в ночную смену и уменьшить физическую нагрузку.

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