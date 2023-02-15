Есть что посмотреть

Стела Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам прошлого года турпоток в столицу Алтайского края составил 300 тысяч человек. Росту участников экскурсионных программ способствовали новые познавательные направления, развитие информационных систем, благодаря которым горожане и гости Барнаула познакомились с достопримечательностями города, а также воспользовались бонусами и скидками от организаций города, оказывающих услуги в сфере туризма.

Познавательный путеводитель

Для развития туристского потенциала в 2022 году был создан портал Барнаула, на котором размещена информация о туристических объектах города, а также сервис «Карта гостя». С его помощью гости краевой столицы и барнаульцы могут получить скидки, бонусы у организаций-участников проекта.

Также созданы аккаунты «Барнаул Туризм» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Telegram, разработан путеводитель по краевой столице.

Востребованными и познавательными, как отмечают в городском отделе по туризму, оказались еженедельные экскурсии для школьников в музеи промышленных предприятий города, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Проект разработали и предложили специалисты мэрии совместно с комитетом по образованию Барнаула.

- Экскурсии вызвали большой интерес у учащихся. Их посетили более 1000 учеников из 24 школ, - подчеркнул руководитель городского отдела по туризму Александр Барышников.

Напомним, в честь установки стелы «Город трудовой доблести» 4 ноября 2022 года была запущена аудиоэкскурсия «Барнаул - город трудовой доблести». Аудиогид состоит из пяти тематических блоков. В первом авторы рассказывают, почему город получил столь почетное звание.

Во втором можно узнать об истории города, в третьем - о Нагорном парке. В четвертом - о том, как трудились барнаульцы в тылу в годы Великой Отечественной войны, а в пятом - финальном - о краевой столице сегодняшнего времени.

Узнать о тайнах города

На 2023 год запланированы новые проекты по развитию экскурсионной деятельности. Так, совместно с туроператором «Охота» уже проводятся семейные туры по Барнаулу. Это новый формат городских путешествий - в мини-группах. Программа построена на основе индивидуальных предпочтений. Участники могут выбрать свое путешествие, составить собственный маршрут.

Туроператор предлагает три направления: прогулку по историческому центру, город с высоты террас Нагорного парка. «Третье направление связано с легендами. За почти трехсотлетнюю историю Барнаул накопил немало тайн. У нас есть экскурсия о мистических историях, от которых дух захватывает! Дунькина роща, подземный ход, мистический балкон, сгоревшая усадьба главной ведуньи и летающий Ленин», — уточняют в компании.

Также в этом году прорабатывается вопрос проведения театрализованных экскурсий «Барнаул - город трудовой доблести», продолжения экскурсий для школьников в музеи промышленных предприятий города.

Как говорят сами барнаульцы, в столице края каждый может найти занятие по интересам: сходить на экскурсию, посетить театр, музей, вкусно перекусить или просто прогуляться по городу - заснеженному зимой, зеленому и цветущему летом.

«Знакомство с городом можно начать с посещения важных достопримечательностей: исторических зданий старого центра, памятников, скульптурных композиций. Сегодня ни один турист не уезжает из города, не побывав в Нагорном парке, с которого открывается панорамный вид, есть возможность сфотографироваться около легендарных букв «Барнаул», - добавляют сотрудники отдела по развитию туризма.

Добавим, что глава Барнаула Вячеслав Франк поручил продолжить работу по созданию туристского кода, привлечь к этой деятельности профильные комитеты города. Это федеральная программа, став ее участником, можно получить бюджетные средства на обустройство туристической среды, в том числе на создание малых архитектурных форм, обустройство фотозон, смотровых площадок и общественных территорий.

Автор: Анна Камалова