Глава Алтая приехал к военнослужащим в ЛНР с чаем, медом и орехами

Глава передал военным новое оборудование Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с земляками-военнослужащими, которые участвуют в СВО.

Глава передал военным новое оборудование – тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции, монокуляры, рации, бинокли. Также Хорохордин обсудил с бойцами вопросы дооснащения военнослужащих, мер поддержки их семей.

- Если есть какие-то вопросы – сообщите, я возьму на заметку. Мы там всю нормативку (речь идет о мерах поддержки – прим. ред.), все вообще сделали. Если где-то кто-то на местном уровне не дорабатывает – я должен об этом знать, - заявил на встрече Олег Хорохордин.

На встречу глава прибыл не с пустыми руками. Он поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества, передал им гостинцы с малой Родины – чай, мед, бальзамы, кедровый орех и письма от школьников. Также он захватил с собой тираж республиканских газет спецвыпусков «Звезды Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны», где рассказывается о гуманитарной помощи и существующих мерах господдержки.

– Я благодарен жителям за поддержку бойцов, за наше единение и неравнодушие. Несмотря на то, что мы небольшой по численности населения регион, на передовую отправлено уже более 60 тонн гуманитарного груза, и эта работа не останавливается ни на минуту, – отметил глава.

Напомним, ранее в Барнауле открылась выставка «Люди, защищающие людей. Росгвардия». Ее организовали сотрудники ведомства, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе. О том, что можно увидеть на этой выставке, можно почитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детский хирург с Алтая вместо отпуска вновь поехал работать в зону СВО

Александр Смирнов сейчас трудится в больнице Мариуполе (подробнее)