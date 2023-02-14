Малышку отдали в новую семью. На Алтае осудили мать, которая жестоко избивала годовалую дочь

Женщина считала, что физическая сила – это действенный метод воспитания Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 20-летнюю местную жительницу признали виновной за истязание своей годовалой дочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

По данным следствия и суда, побои продолжались с июля по август 2022 года. Живя на съемной квартире, молодая мать периодически занималась рукоприкладством по отношению к своей крохе.

Как рассказал источник «КП»-Барнаул», женщина считала, что физическая сила – это действенный метод воспитания. Малышке прилетало за любую провинность. Например, мать била ее за то, что та залезла в шкаф и раскидала вещи или по недосмотру выбралась на лестничную площадку. Остановить разъяренную мать никто не мог, так как она воспитывала ребенка одна. Издевательства над беззащитной девочкой прекратились только тогда, когда громкий детский плач услышала соседка и обратилась в полицию.

– Прибывший по поступившей информации сотрудник ПДН при проведении проверочных мероприятий увидела на теле ребенка множественные кровоподтеки различной давности. После чего ребенок незамедлительно был помещен в республиканскую детскую больницу, где девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь, - сообщают в пресс-службе СК.

По инициативе следователей органы системы профилактики изъяли девочку из семьи, а мать лишили родительских прав. Малышке повезло – ее удочерили жители соседнего региона. Сейчас за ее судьбой следят органы опеки.

Сама истязательница отделалась условным сроком длительностью 3 год а и 1 месяц с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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