Эксперты выяснили, как часто жители Алтая заводят служебные романы и сколько из них заканчиваются свадьбой

Выяснилось, что женщины заводят служебные романы реже мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля отмечают День святого Валентина. В честь этого праздника эксперты портала hh.ru опросили жители Алтайского края, чтобы узнать были ли у них служебные романы и как часто они заканчивались свадьбой.

67% опрошенных поделились, что никогда не заводили служебных романов. 20% признались, что однажды с ними такое случилось, а еще у 13% было даже несколько романов с коллегами.

Любопытно, что женщины заводят служебные романы реже. Отношения на работе возникали только у 32% участниц опроса, а вот среди мужчин – у 35%. Есть отличия и в зависимости от профессиональной принадлежности. Например, не заводили романы с коллегами 76% работников науки и образования и 58% работников розничной торговли.

– Среди тех, у кого был служебный роман, большинство не отметили никакого влияния отношения на рабочий статус: для 70% ничего не изменилось, влюбленные продолжили работать в одной компании или даже в одном отделе. Еще 18% рассказали, что одному из пары пришлось искать другую работу, 7% – что оба уволились, – говорят авторы исследования.

В большинстве случаев подобные романы быстро заканчивались. Люди расставались в 57% случаев. Лишь 17% поженились и до сих пор вместе, еще 4% развестись. Остальные 22% продолжают служебный роман, но пока не посещали ЗАГС. Интересно, что чаще всего свадьбой заканчивались романы между юристами и представителями сферы IT.

Как рассказали работники, в 45% случаев начальство никак не отреагировало на такие романы. При этом в 7% отклик был положительным, а в 12% - отрицательным.

53% участников опроса не видят никаких плюсов в служебных романах. Остальные респонденты отмечают, что с коллегой-возлюбленным/ой всегда есть темы для бесед. 19% назвали преимуществом то, что можно больше времени проводить вместе. Кроме того, 10% полагают, что романы помогают строить карьеру.

О минусах служебных романов заявили 17% респондентов. Они считают проблемой сплетни, а также быструю усталость друг от друга. Также есть предположения, что отношения мешают строить карьеру и в служебных романах много поводов для ревности.

Свое исследование накануне Дня всех влюбленных провели и эксперты центра Зарплата.ру. Они выяснили, что у 86% респондентов служебный роман не повлиял на карьеру, у 12% отношения привели к позитивным изменениям, а для 2% все закончилось негативно.

Любопытно, что 40% респондентов отметили, что их продуктивность повысилась во время романа, 11% пожаловались, что, наоборот, продуктивность упала, а 49% продолжали работать в прежнем темпе.

После отношений с коллегой 7% барнаульцев начали относиться к этому явлению более позитивно, чем раньше, а 8%, наоборот, поменяли мнение. При этом 75% респондентов признались, что раньше воспринимали служебные романы хорошо, а после личного опыта также остались при своих взглядах. 10% начали воспринимать это явление хуже, чем до опыта.

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