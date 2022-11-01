Ночь искусств - 2022 в Барнауле: экскурсии, мастер-классы и концерты

В 2022 году "Ночь искусств" состоится 4 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году "Ночь искусств" будет приурочена ко Дню народного единства, состоится она 4 ноября. Для барнаульцев и гостей города музеи подготовили тематические выставки, мастер-классы и экскурсии. Рассказываем, куда можно сходить в краевой столице.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

Адрес: г. Барнаул, ул. Л.Толстого, 2.

Стоимость: 10 рублей.

В музее запланировано более 20 мероприятий. Программа продлится с 12:00 до 17:00. Расскажем о самых ярких программах.

Мастер-классы и лекции

В 12:00 начнется встреча с реставратором игрушек Юлией Романовой. Мастерица расскажет о создании авторских кукол, а также покажет свою мини-выставку (12+).

В 12:00 музыкант Александр Гнездилов проведет мастер-класс игры на многострунных инструментов народов Алтая. На экспресс-урок могут прийти все желающие.

Для детей

Много интересных мероприятий запланировано и для детей. В 13:00 начнется программа-считалка с элементами театрализации «На златом крыльце сидели…» (6+). Юным барнаульцам расскажут о считалочках и о том, где они могут пригодится. Также ребятишек научат делать своими руками игрушки, в том числе из бумаги для домашнего пальчикового театра. Начало в 13:00.

Экскурсии

К 220-летию Колыванского камнерезного завода им. И.И. Ползунова в музее проведут экскурсию «Колывань камнерезная» (6+). Начало в 16:00.

Еще одна интересная экскурсия состоятся в 16.00 - «Рерих и театр» (12+). Также детей и взрослых ждут на программе «Необычные артисты. Животные в кино» (6+) в 15:00.

- Из слайд-программы вы узнаете какое животное стало первым киноактером, познакомитесь с «портретной фотогалереей» необычных артистов. Посмотрите фрагменты из кинофильмов, история создания которых связана с Алтаем: «Белый клык» режиссера А.М. Згуриди и «Тропой бескорыстной любви» режиссера Агаси Бабаяна, - рассказывают в музее.

А еще в музее покажут сразу несколько фильмов, связанных с историей и культурой Алтайского края:

12.00 — 12.45 – документальный фильм о пребывании Рерихов на Алтае «Радуга над Алтаем» (12+)

14.00 – 14.45 – документальный фильм о В. Золотухине «Исток» (12+)

16.00 – 16.45 – документальный фильм «Наш Шукшин» (12+)

Государственный художественный музей Алтайского края

Адрес: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16.

Стоимость билетов: 150 рублей (общий), 75 рублей (льготный), 35 рублей (социальный).

Экскурсии (12+)

В музее проведут экскурсии по выставке «Алексей Дмитриев. Искусство книги: традиции и поиск». Начало в 13:00. Еще одна экскурсия запланирована в 17:00. Жителям и гостям Барнаула расскажут о советском фарфоре и покажут необычные экспонаты. Изюминкой программы "Ночи искусств" станет экскурсия «Тайны дома на улице Мостовой» в 19:00.

- Это тематическая экскурсия по купеческому особняку. Ее участники познакомятся с историей особняка купцов Ворсиных, заглянут в самые потаенные уголки здания и узнают мистический секрет старинной усадьбы вместе с экскурсоводом музея, - рассказывают в музее.

Лекции и мастер-классы (12+)

В 14:00 состоится мастер-класс по пермогорской росписи. В 17:00 запланирована программа «По одежке встречают», посвященная традиционному русскому костюму. Его, кстати, можно будет примерить и сделать фото.

Концерты (6+)

В 14:00 пройдет концерт «Вольная душа казачества». Гости программы услышат не только песни в исполнении фольклорного ансамбля, но узнают историю казачества на Алтае.

В 18:00 барнаульцев приглашают на органный концерт Сергея Будкеева. Заслуженный деятель искусств России исполнит клавесинную музыку западноевропейских композиторов. Мелодии в исполнении признанного мастера дополнит сопрано лауреата международных конкурсов Анжелики Божковой.

Встречи с художниками (12+)

В 15:00 барнаульцев приглашают на программу «Прикосновение к образу». Гостям покажут тактильные иконы и мультфильм «Встреча», посвященный иконе Казанской Божией матери. В 16:00 о технике алла прима (готовый рисунок за раз) в блиц-портретах расскажет и даже покажет художник Сергей Боженко.

Детская программа (6+)

С 13:00 до 20:00 в зале Виртуального филиала Русского музея будет работать детская площадка с играми, интерактивными программами, пазлами, а также творческой мастерской «Нарисуй свою сказку».

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