В алтайской колонии прошло венчание супругов-разбойников

Олег и Анастасия познакомились, когда учились в школе Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне дня святого Валентина, 13 февраля, в храме в исправительной колонии №3 в Барнауле состоялось венчание. Супруги, которых ранее осудили за разбой, женаты уже 10 лет, а теперь решили пройти через церковный обряд. В разговоре с журналистами они рассказали, что подтолкнуло к этому шагу, а также поделились планами на будущее.

Олег и Анастасия познакомились, когда учились в школе. Они проводили много времени вместе, а когда девушке исполнилось 18 лет, то парень сделал ей предложение. В жизни молодой пары все было хорошо, возлюбленные строили планы, но все резко изменилось в 2018 году, когда они отдыхали в одном из барнаульских кафе и пошли на преступление. На улице перед заведением супруги избили женщину, а потом забрали золотое кольцо, телефон и сбежали. Вскоре парочку задержали.

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

В июле 2018 года за разбой Олега осудили на 12 лет «строгача», а его жена получила более мягкое наказание – 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Анастасия уже отбыла часть срока, в феврале прошлого года получила отсрочку, потому что у нее есть маленькая дочь. Олег и сейчас продолжает отбывать наказание, поэтому пара обвенчалась в храме в честь Святого благоверного князя Владимира, который находится в ИК-3.

– Мы пришли к тому, что пора официально дать клятву перед Богом, поэтому и пошли на этот шаг, – поделился Олег.

Его жена рассказала, что также давно об этом мечтала и рада, что наконец-то все получилось. Вместе с дочерью Анастасия ждет, когда супруг вернется домой.

– Я во всем поддерживаю мужа, по возможности стараюсь как можно чаще находиться рядом с ним. Хочу, чтобы Олег был как можно скорее дома рядышком с нами, – отметила Анастасия.

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас девушка продолжает воспитывать дочь и работает стерженщиком машинной формовки на одном из заводов. В будущем она хочет, чтобы семья стала еще больше.

– Наша дочка просит братика или сестренку. Мы тоже этого очень хотим, поэтому планируем с мужем завести еще одного ребенка, – добавила женщина.

Пару повенчал отец Михаил, который окормляет ИК-3 уже много лет. По словам священника, венчания в колонии происходят нечасто, но в этом году это уже вторая пара.

– Венчаются только те, кто знает, что даже долгие сроки им не помешают. Люди находятся в разных помещениях, но любовь живет в сердце, они слышат и видят друг друга. Перед венчанием супружеская пара должна исповедаться и причаститься, что сегодня и было сделано. Теперь союз их заключен на небе, – резюмировал отец Михаил.

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Добавим, что всего в 2022 году в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю было заключено более 350 браков. Обряд венчания оказался менее популярен, через него прошли всего 12 человек.

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Венчание в ИК-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

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